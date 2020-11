Noticia policial di Boneiro 2 te cu 4 di November 2020

Boneiro: Riba djaluna 2 di novèmber a drenta keho di ladronisia di un baiskel. E baiskel tabata para na lòk na un kura den garashi di stashoná di un kompleho di apartamentu situá na Kaya Grandi. Deskonosínan a bai ku e baiskel entre djasabra 31 di òktober, alrededor di 4 or di atardi i djadumingu promé di novèmber, alrededor di 6 or di atardi. Algu mas lat a drenta keho di ladronisia di un baiskel kolo pretu ku ros di marka Redline. E baiskel tabata para na ‘Jong Bonaire’ situá na Kaya Libertador Simon Bolivar i entre 2.30 or i 5.30 or di atardi, deskonosínan a bai kuné. E baiskel no tabata na lòk. Ta investigando e kasonan.

Riba e mesun dia, djaluna 2 di novèmber, pa mas o ménos 7.45 or di anochi, un kaso di tiroteo a tuma lugá na Kaya Miranda. Un persona a lòs bala riba un otro persona riba kaya. E persona ku nan a tira riba dje, a kòrta su pia den korementu pa bala. Persona di ambulans a dun’e asistensia na e sitio mes. Investigashon ta andando den e kaso aki.

Riba djamars 3 di novèmber a detené e hòmbernan di inisial G.A.B. di 21 aña i E.M.M. di 39 aña en konekshon ku maltrato.

Den oranan di atardi di djamars 3 di novèmber a detené un hòmber di inisialnan B.R.P di 25 aña di edat relashoná ku e kasonan di tiramentu ku a registrá den e último luna.

E kasonan ta bou di investigashon.

