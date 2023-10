Kralendijk Boneiro:

Violashon di Lei di Opio BES

Riba djamars 3 di òktober, alrededor di 2.30 or di mardugá, un patruya a spòt un outo ku no tabatin plachi di number parti dilanti i ku un lus di patras dañá riba Kaya L.D. Gerharts. E patruya a bai su tras i a duna e shofùr òrdu pa para den ‘Centrumgebied’. Na momentu ku e agentenan a aserká e shofùr, e por a mustra solamente un reibeweis bálido. E no tabata tin papelnan di seguro bálido. Durante e kòntròl, e shofùr a kuminsá komportá di forma sospechoso. El a purba skonde un saku di plèstik ku tabata den e outo, ku un paña. A resultá despues ku tabata un saku ku diferente paki ku supstansianan paresido na narkótiko. E agentenan a pasa over mesora pa un kòntròl den kuadro di Lei di Opio BES. Durante ku tabata listr’é, a haña e shofùr ku supstansianan paresido na narkótiko i a haña tambe un kantidat mas di supstansianan paresido na narkótiko den e vehíkulo. A konfiská tur esakinan. E shofùr a haña un but pa manehá sin seguro bálido, pa manehá sin plachi di number pegá dilanti na su outo i pa violashon di Lei di Opio BES.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djabièrnè 29 di sèptèmber i djárason 4 di òktober a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

1x pa manehá sin faha di seguridat bistí;

1x pa uso di telefòn tras di stür miéntras ta manehá;

2x pa manehá sin seguro bálido;

2x pa manehá sin reibeweis bálido.

Un shofùr ku tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Industria Pariba tambe a haña un but pa manehá sin seguro bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.