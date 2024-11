Notisia di polis di djaluna 18 di novèmber te ku djárason 20 di novèmber 2024

‘Hit & Run’

Den oranan di anochi riba djamars 19 di novèmber, alrededor di 7.50 or, un hit & run a tuma lugá riba Kaya Korona, na altura di e krusada ku Kaya Neerlandia. Un ‘crosser’ ku tabata bini for di direkshon kontrali, a dal parti patras na banda drechi di un outo ku kier a lora na man robes pa subi Kaya Neerlandia. E shofùr di e outo a deklará ku e ‘crosser’ no tabatin lus i ku despues e shofùr a kore bai. Investigashon den e kaso ta andando.

Ultimo tempu mas i mas kaso di ‘hit & run’ ta tuma lugá. Bo ta víktima di un kaso di ‘hit & run’? Purba identifiká plachi di number di e vehíkulo, e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo, e posibel shofùr i tambe saka potrèt òf video si ta posibel. Mèldu esaki mesora na polis.

E persona ku a kometé e akto aki i kore bai, tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Bo a mira algu òf bo tin mas informashon tokante e ‘hit & run’ aki? E ora ei tuma kontakto ku polis via 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan trempan di anochi riba djamars 19 di novèmber, a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Korona. Aki a para i kontrolá 21 outo di kua 2 shofùr a haña but.

E butnan tabata pa lo siguiente:

1x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa manehá sin reibeweis bálido.

Den oranan di anochi riba djaweps 14 di novèmber tambe a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya J.N.E. Craane. Aki a para i kontrolá 5 shofùr di kua e dokumentunan konserní di tur a resultá di ta na òrdu.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshon pa ladronisia i enkubrimentu

Den oranan di mardugá di djamars 19 di novèmber, alrededor di 2.20 or, a detené un hòmber di inisial J.R.A. di 53 aña di edat na Hanchi Amboina pa ladronisia i enkubrimentu. Un patruya ku tabata kore riba e kaya menshoná a topa ku un skuter ku motor i lus sendé, pero esaki no tabatin un yabi den e suich i e shofùr no tabata den serkania di e skuter. Un ratu despues, e agentenan a mira un hòmber ta kana bini den direkshon di e skuter ku a indiká ku e ta e doño. Despues di investigashon mas aleu a resultá ku e plachi di number di e skuter ta hòrtá. E hòmber no por a mustra un reibeweis ni dokumentunan di seguro. Komo ku e yabi di e skuter no tabata den e suich, no por a lesa e number di chásis i a base di e otro violashonnan, a detené e sospechoso. A konfiská e skuter pa mas investigashon.

Shofùr imprudente

Djaluna 18 di novèmber, alrededor di 9 or di anochi, un patruya ku tabata riba Kaya Pos di Amor na altura di e krusada ku Kaya Patrushi, a mira un outo a kore pasa ku velosidat haltu. E patruya a nota tambe ku diferente vehíkulo ku tabata bini for di direkshon kontrali mester a desviá debí na e komportashon di manehá peligroso di e shofùr di e outo menshoná. E shofùr no a duna preferensia na otro usuarionan di tráfiko, ku den kombinashon ku velosidat haltu, tabata indiká na un komportashon di manehá imprudente. Debí na e violashonnan di tráfiko aki, e patruya a disidí di sigui e outo. A sende e lusnan óptiko i zonido di sirena pa hala atenshon di e shofùr i par’é. Tambe e shofùr tabata kore mas ku 40 kilometer pa ora den área urbanisá (bebouwde kom). E patruya a sigui tras di e outo den vários kaya i despues e shofùr a bin para den kurá di un kas na Kaya Renata den Antriol. E shofùr a baha for di e outo i a kore bai. Algun persona a bini na e sitio i a nenga di koperá ku polis pa duna informashon di e shofùr i tokante e outo. A tou e outo i hib’é warda di polis.

Ladronisia di skuter

Djaluna 18 di novèmber a drenta keho di ladronisia di un skuter koló blou di marka Kymco, modèl Agility. E skuter tabata stashoná kantu di kaminda dilanti di un kas na Kaya Renata i deskonosínan a bai kuné entre 7.30 or di anochi i 11 or di anochi.

Djaluna 18 di novèmber a drenta keho di ladronisia di un skuter koló pretu, modèl Tomos, ku plachi di number MF-3061. E skuter tabata stashoná ku un lòk na e tayer di patras, dilanti di un apartamentu na Kaya Jean B.F. Vitté. Entre 10.30 or di anochi riba djadumingu 17 di novèmber i 7.40 or di mainta riba djaluna 18 di novèmber, deskonosínan a bai ku e skuter.

Ta investigando e kasonan.