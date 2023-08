A sera vários trùk di pan durante kòntròl dirigí riba pèrmit

Den oranan di anochi riba djabièrnè 18 di ougùstùs, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene kòntròl na diferente sitio, riba diferente establesimentu di hóreka relashoná ku pèrmit bálido pa operá. A kontrolá tres(3) establesimentu di hóreka i tres(3) trùk di pan. Durante e kòntròl, a sera tur tres trùk di pan pa motibu ku nan no por a mustra ningun papel di pèrmit bálido. Ta trata aki di un trùk di pan na Kaya Korona, Kaya Neerlandia i Kaya Caribe. E kontròlnan aki ta kontinuá.

Ladronisia di dos skuter

Riba djabièrnè 18 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia di dos skuter koló pretu, di e marka Senzo, ku plachi di number MF-3381 i MF-3374. E skuternan tabata stashoná na lòk ku un kadena i un lòk di stür riba tereno di un kompleho di apartamentu situá na Kaya Embira. Deskonosínan a bai ku e skuternan riba djabièrnè 18 di ougùstùs entre 3 or di mardugá i 12 or di mèrdia.

Aksidente entre skuter i outo

Riba djasabra 19 di ougùstùs, alrededor di 3.30 or, un aksidente entre un skuter i un outo a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Shofùr di un skuter a kore dal patras di un outo ku tabata bai lora. Shofùr di e skuter mes a bai hòspital pa tratamentu médiko. Tantu e outo i e skuter a haña daño material mínimo.

Kiebro den kas

Riba djasabra 19 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un kas na Kaminda Lagun. Deskonosínan a kibra drenta den e kas entre djabièrnè 18 di ougùstùs i djasabra 19 di ougùstùs i a bai ku entre otro un pasport. Ta investigando e kaso.

Kòntròl di konsumo di alkohòl

Den oranan di anochi riba djadumingu 20 di ougùstùs, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba konsumo di alkohòl na Kaya Ir Randolph Statius van Eps. Durante di e kòntròl a kontrolá 32 shofùr riba uso di alkohòl ku un tèst di supla. E tèst ta mustra si un persona a konsumí mas alkohòl ku lei ta permití si bo ta manehá un vehíkulo. Durante e kontròl, a detené 3 persona pa manehá bou di influensia. A hiba nan warda di polis pa un análisis di rosea. Ta trata di un hòmber di inisial D.d.J.S. di 31 aña di edat. El a haña un prohibishon di 3 ora pa manehá. A detené despues un dama di inisial L.d.B. di 32 aña di edat i en konekshon ku e resultado a kita su reibeweis. A detené tambe un dama di inisial L.C.v.U. di 22 aña di edat i el a haña un prohibishon di 5 ora pa manehá.

KPCN ke hala atenshon di un i tur pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashon nan peligroso pa bo mes i pa otronan. Kore un vehíkulo bou di influensia di alkohòl ta un delito. Si bo sa ku bo ta bai sali i probablemente lo disidí di bebe mas alkohòl ku e kantidat permití pa manehá, traha sita ku un persona ku por hiba bo kas seif. Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo por haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, por konfiská bo reibeweis, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon.

Kada shofùr den tráfiko ta responsabel pa nan mes, e okupantenan pero tambe sobrá hendenan rondó di dje. Un persona alertá, ta konta pa dos!

Diferente detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 20 di ougùstùs, alrededor di 6 or di atardi, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Shofùr di un outo pa motibunan deskonosí a pèrdè kòntròl riba su stür i dal den un palu di lus. Durante kombersashon ku e shofùr, por a konstatá ku e no tabatin balansa i e tabata papia ku lenga pisá. Pa e motibu aki a hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku e resultado, a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata aki di un hòmber di inisial M.A.M.P. di 35 aña di edat. A konfiská e outo ku e tabata kore kuné.

Alrededor di 3.30 or di atardi riba djadumingu 20 di ougùstùs un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Sorobon. Pa motibu te ainda deskonosí, un pikòp a bai dal den un palu di lus i despues a bai resultá den un pida mondi kantu di kaminda. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko ku ámbos okupante na e sitio mes i niun di dos no mester a bai hòspital. Shofùr di e outo no por a para riba su pia i tabata papia ku lenga pisá. En konekshon ku esaki a hasi un tèst di supla kuné i despues a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl. A sera e kaya un ratu pa e kompania di elektrisidat por a hasi e trabounan pa loke ta trata e palu di lus.

Den oranan di mardugá riba djasabra 19 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial C.S. riba Kaya Industria pa manehá bou di influensia. A par’é pa un kòntròl rutinario i despues a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené i hib’é warda di polis pa un análisis di rosea.