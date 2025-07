Notisia di polis di djárason 16 di yüli te ku djaluna 21 di yüli 2025

Insidente Kaminda Lagun

Djaluna 21 di yüli, alrededor di 1.20 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un insidente riba Kaminda Lagun. A topa ku un víktima heridá riba kaminda. Mesora a dirigí polis i ambulans na e sitio. Pa motibunan ainda deskonosí, shofùr di un skuter a kai despues di kua el a resultá heridá riba kaminda. Departamento di tráfiko tambe a presentá na e sitio. Seguidamente a transportá i víktima ku ambulans pa hòspital pa tratamentu médiko.

Outo na kandela

Den oranan di mardugá di djadumingu 20 di yüli, alrededor di 1.15 or, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo na kandela na Kaya Portugal. E vehíkulo tabata stashoná den kurá di un kas. Brantwer a presentá na e sitio i tabatin e kandela bou di kòntròl, pa despues paga esaki. Polis a tuma keho di insendio na e sitio. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre dos vehíkulo

Djasabra 19 di yüli, alrededor di 4.30 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un pikòp i un SUV na altura di e krusada di Kaya Nikiboko Sùit i Kaya Mandolin. E aksidente a sosodé pa motibu ku un di e shofùrnan a keda sin duna preferensia. E shofùr di e SUV a resultá heridá i ambulans a transport’é huntu ku algun mucha ku tabata den e vehíkulo, pa hòspital pa tratamentu médiko. Pa motibu ku mester a hiba e shofùr aki hòspital, a hasi un tèst di supla ku solamente e otro shofùr, ku resultado negativo.

Detenshonnan pa manehá bou di influensia di alkohòl

Den e último dianan a detené dos(2) shofùr pa manehá bou di influensia di alkohòl. A hasi tèst di supla ku un shofùr ku resultado positivo, despues di kua a detené. E otro shofùr a nenga hasi un tèst di supla i a detené e tambe. A hiba ámbos warda di polis pa un análisis di rosea.

A detené un hòmber di inisial J.C.A. di 39 aña di edat na Kaminda Gurubu. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente di kua el a dal den un palu di lus. Pa e motibu aki koriente a bai den e área i kabelnan di koriente ku a kai tabata bentá riba kaya. Despues di mas investigashon a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A konfiská su reibeweis.

A detené un hòmber di inisial G.T.M.N. di 59 aña di edat na Kaya Thomas M. Marchena. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente di kua el a dal den un ‘aanhangwagen’ ku tabata pegá na un outo. E shofùr a nenga hasi un tèst di supla i ademas el a nenga di baha for di su vehíkulo. Pa e motibu aki e agentenan mester a intervení físikamente pa por detené. A konfiská su reibeweis.

Aksidente entre mini-van i skuter

Djaweps 17 di yüli, alrededor di 1.45 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Kaya Internashonal. Na yegada di e patruya a resultá ku un skuter i un mini-van tabata enbolbí den e aksidente. Pa e motibu aki e shofùr di e skuter a resultá heridá pero no tabata deseá ayudo médiko. Sinembargo dor ku ambulans tabata na e sitio kaba, a hasi un chekeo médiko kuné. Konforme e maneho di ‘botsen is blazen’ a hasi un tèst di supla ku ámbos shofùr ku resultado negativo.