Skuter hañá

Riba djaweps 16 di mart meldkamer sentral di polis a risibí notifikashon tokante un skuter ku tabata stashoná kantu di kaminda na Kaya Amsterdam pa un periodo largu. A hiba e skuter kolo oraño, di marka Kymco, numerá MF-2088 warda di polis pa ward’e. Si e skuter aki ta di bo, bin ku un reibeweis, prueba di seguro i ID bálido warda di polis pa buska e skuter.

Kòntròl di tráfiko plania

Den oranan di anochi riba djaweps 16 di mart a tene un control di tráfiko plania riba Kaya Industria. E kòntròl tabata dirigí riba kòntròl di reibeweis i prueba di seguro bálido. A kontrolá un total di dies shofùr.

A duna prosèsferbal pa e siguiente violashonnan:

1x pa manehá sin seguro bálido

2x pa manehá sin reibeweis bálido

1x pa manehá sin faha di seguridat bisti

Durante di e kontrol a detené un persona ku ta permanesé ilegal riba e isla. E no tabatin dokumentunan bálido huntu kuné tampoko. A hiba su outo warda di polis pa ward’e.

Dokumentonan bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshonnan

Den oranan di atardi riba djaweps 16 di mart a detené un hòmber di inisial R.H.R.C. na Kaya Mozart en konekshon ku e no a duna oido na òrdu di polis. E shofùr e neglishá e señal pa stòp di polis.

Den oranan di mardugá riba djaweps 16 di mart a detené un hòmber di inisial D.O.A. di 47 aña di edat na Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia en konekshon ku manehá bou di influensia. A para e sospechoso komo ku e tabata kore zeilu riba kaminda. Durante di e kòntròl a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A hib’e warda di polis pa un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultado di esaki a kita su reibeweis.

Kandela den restorant

Riba djarason 15 di mart meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante kandela den un restorant situá na Kaya Libertador Simon Bolivar. Polis a será e kaya pa asina brantwer por a ehersé su tarea trankil. E negoshinan den banda tabatin molèster di huma i mester a habri lugá pa aire pasa. Kousa di e kandela ainda no ta konosí. Trahadónan di e restorant a deklará ku nèt promé ku e kandela a surgi, nan a tende un klap duru. No tabatin niun herido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.