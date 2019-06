Noticia policial di Boneiro 10 Juni te cu 12 Juni 2019

Boneiro: Riba djamars 11 di yüni 2019 alrededor di 6.25or di mainta tim di reshèrshe a tene un búskeda den un kas den bario di Antriol i a realisá detenshon di un hòmber ku inisialnan A.B.D di 32 aña di edat. Relashoná ku e kaso di atrako na Van den Tweel.

Alrededor di 7.30 a drenta keho di un kiebro na un negoshi situá na Kaya Grecia, aki deskonosínan a kòrta kandal di 4 kònteiner i a bai ku algun material. E kiebro a tuma lugá entre 5.30 or di atardi riba 10 di yüni i 7.00 or di mainta riba 11 di yüni 2019.

Riba 11 di yüni 2019 alrededor di 10.35or di mainta a realisá detenshon di un hòmber ku inisialnan S.J.M di 24 aña di edat. Relashoná ku e kaso di atrako na Van den Tweel.

Alrededor di 12.45or di mèrdia a hasi detenshon di un hòmber di inisialnan R.C.M di 30 aña di edat relashoná ku ofendé i akto kontra outoridat

Alrededor di 8.30or di anochi a detené un mucha hòmber ku inisialnan S.A.C.C di 15 aña di edat na altura di Kaya Neerlandia, relashoná ku maltrato i destrukshon.

Riba djarason 12 di juni alrededor di 7 or di mainta a drenta keho di un kiebro na un kompania situá riba Kaya Industria, no ta kla ainda kiko e sospechoso por a bai ku n’e

