Noticia Policial di Boneiro: 10 di maart te cu 12 di maart 2021

Boneiro: Notisia di polis di djárason 10 di mart te ku djabièrnè 12 di mart 2021

Kòntròl riba kumplimentu ku ordenansa di emergensia

Den oranan di anochi riba djaweps 11 di mart, polis den kolaborashon ku e direktorado di Supervishon i Mantenshon i KMAR, a tene un akshon den kuadro di kumplimentu ku e ordenansa di emergensia.

Durante di esaki a bishita diferente bich i establesimentu di hòreka. Direktorado di Supervishon i Mantenshon, den kolaborashon ku KPCN, a sera algun establesimentu komo ku nan no tabata tene nan mes na e reglanan, por ehèmpel tabatin kliente ku a keda para bebe pafó. Tantu na algun bich komo snèk, mester a pidi hendenan pa bandoná e sitio. No a duna niun but komo ku e gruponan a duna oido mesora na òrdu nan di polis.

KPCN i partnernan lo sigui kontrolá riba kumplimentu ku e ordenansa di emergensia den e temporada benidero. No ta ekskluí ku lo duna tantu siudadano komo kompanianan prosès ferbal si no kumpli ku e ordenansa di emergensia.

Kòntròl di tráfiko mas frekuente

Den e periodo tras di lomba a duna mas i mas shofùr but dor ku nan tabata kore sin dokumentunan bálido di seguro, sin reibeweis bálido i sin plachi di number (bálido). Tambe pa manehá sin faha di seguridat, uzo di telefòn ora ta manehá i pa kore riba skuter sin hèlm bistí hopi biaha a duna but.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

