Noticia policial di Boneiro 1-3 di maart 2021

Kralendijk – Boneiro: Notisia di polis di djaluna promé di mart te ku djárason 3 di mart 2021

A bai ki fli di ‘kitesurf’

Riba djamars 2 di mart a drenta keho di ladronisia di fli di ‘kitesurf’ for di un bich situá na Bulevar E.E.G. E fli tabata riba bich miéntras e doño tabata ‘kitesurf’ ku un otro fli. Entre 3.30 or i 6 or di atardi riba djamars 23 di febrüari, deskonosínan a bai ku e fli di marka Naish for di e bich. Ta investigando e kaso.

Detenshon en konekshon ku ladronisia

Riba djaluna promé di mart a drenta keho di ladronisia di un tas ku entre otro sèn kèsh komo kontenido. E tas tabata di un trahadó di un supermerkado situá na Kaya Korona i tabata pone riba un rèki banda di kaminda e ta sinta. Despues a resultá via imágen di kámara ku dos dama a bai ku e tas. Algu mas lat a detené e dama di inisial T.M.N.L. di 18 aña na su kas. E trahadó a a haña su tas i e sèn kèsh bek.

