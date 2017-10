Noticia Policial Curacao: Homber a cay y fayece, detencion di un sospechoso

Aki ta sigui algun noticia policial for di Cuerpo Policial Curacao relaciona cu algun asistencia.

Hòmber ta kai i fayesé.

Djárason 18 òktober 2017, alrededor di 20.53 or, Sentral di Polis a dirigí un patruya na un kas riba Welatinaweg pa un hòmber ku no ta duna señal di bida.

Na e sitio polis en berdat a topa ku un hòmber drumí den sala di e kas ku no ta duna señal di bida.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio, un familiar di e víktima a deklará na polis ku e tabata den kushina i e víktima tabata sintá pafó ta huma. Un ratu despues e la tende e víktima ta grita i ora e la bai wak kiko ta pasando, e la topa ku e víktima abou na suela.

E familiar aki a yama ambulans pero ambulans no por a hasi nada mas pa e víktima.

Dòkter di polis ku a presentá na e sitio a konstatá morto di e hòmber Buzunato Mauricio Nicolina, nasé na Kòrsou 16 yanüari 1967.

Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida pa mas investigashon.

E investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

Detenshon di un sospechoso.

Djaweps 19 di òktober 2017, alrededor di 03.43 or Sentral di Polis a haña notifikashon ku tres (3) suheto ta kibrando den un establisimentu den e área di Punda. Mesora Sentral di Polis a dirigí un unidat polisial na e sitio.

Na e sitio polis a topa ku un hòmber ku tabata sintá hopi sospechoso den un outo koló shinishi banda di e estabelsimentu ku deskonosinan a kaba di kibra.

En konekshon ku esaki polis a detené e hòmber, C.J.R. nasé na Kòrsou di 20 aña di edat komo sospechoso di kiebro i komplise di kiebro.

A presentá e sospechoso dilanti un Fiskal Ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pendiente mas investigashon.

E investigashon ta kontinuá.