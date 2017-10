Noticia Policial Curacao: Detencion ladronicianan, maltrato cu arma

Aki ta sigui algun comunicado di Cuerpo Policial Curacao relaciona cu noticianan policial.

Detenshon pa ladronisia di outo.

Djamars 24 di òktober 2017, alrededor di 11.27 or di mainta, polis a detené un trahadó di un kompania di seguridat ku ta hasi trabou di vigilansia na Kurá.

Detenshon di e sospechoso A.J.W. nasé na Kòrsou di 23 aña di edat, ta relashoná ku ladronisia di outo i enkubrimentu.

A presentá e sospechoso dilanti un Fiskal Ouksiliar.

********************************

Detenshon di un sospechoso pa ladronisia di outo i enkubrimentu

Djaluna 23 di òktober 2017, alrededor di 09.00 or a tene un entrada Hudisial na Monte Verde i a detené un sospechoso pa ladronisia i enkubrimentu di outo.

Awe 23 òktober 2017, alrededor di 09.00 or e tim di e proyekto kontra ladronisia di outo (Proyekto CANUS)a tene un entrada hudisial -bou di guia di un Fiskal di Ministerio Públiko i den presensia di un Hues Komisario- na Monte Verde pa kaso(nan) di ladronisia di outo. E investigashon aki tin un ratu kaba andando i a kulminá awe den un detenshon mas. E investigashon aki ta sumamente importante den e kuadro di ladronisia di outo i piesa(nan) di outo i benta di esakinan na tersera.

Na e adrès na Monte Verde polis a detené e hòmber sospechoso J.E.L.V., nasé na Kòrsou, 38 aña di edat.

Durante di un investigashon den e kas, polis a haña i konfiská diferente dokumento i piesanan di outo.

A presentá e sospechoso dilanti di un Fiskal Ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas investigashon.

E investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

********************************

Detenshon relashoná ku maltrato ku arma, destrukshon i menasa.

Djaluna 23 di òktober 2017, alrededor di 00.17 or, Sentral di Polis a dirigí un unidat polisial na un kas den área di Marchena pa un kaso di destrukshon i maltrato ku arma.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio un abitante di e kas a deklará ku nan tabata drumí i diripiente nan a tende e schuifdeur kibra i un dama a drenta den kas. E dama aki a agredí un dama abitante di e kas ku un pida pipa di heru.

Despues di su akto e dama a bandoná e kas.

Mas lat alrededor di 02.04 or e dama a bolbe bèk i a menasá e abitante ku e la agredí un ratu promé ku morto.

Polis ku a keda dirigí atrobe na e kas a topa ku e sospechoso, e dama R.E.B. nasé na Kòrsou di 19 aña di edat i a detené.

E dama víktima a bai poli pa tratamentu médiko pa e heridanan ku e la risibí.

A presentá e sospechoso dilanti un Fiskal Ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas investigashon.