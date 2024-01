Willemstad Curacao: Polis ta pidi yudansa den kaso di ‘hit & run’

Relashoná ku e aksidente di tráfiko ‘hit & run’ ku a tuma lugá riba djasabra 30 di desèmber 2023, alrededor di 10.45 or di anochi riba Kaya Amsterdam, polis ta pidi yudansa di komunidat.

Riba e dia aki un vehíkulo a alkansá un siklista i a siguí kore. Polis a kuminsá un investigashon inmediatamente i ta hasi yamada na e shofùr pa bin mèldu su mes na warda di polis.

E investigashon a demostrá ku durante di e aksidente posiblemente un pikòp koló shinishi di marka Mitsubishi tabata enbolbí. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi shofùr di e vehíkulo aki ku urgensia pa mèldu su mes na warda di polis di Boneiru, na Kaya Libertador Simon Bolivar #4.

Ademas polis ta supliká kualke persona ku por a mira, tende òf tin informashon tokante e kaso ariba menshoná pa tuma kontakto ku polis via 715 8000 òf via di e number di tep anónimo 9310.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna 8 di yanüari, alrededor di 8:15 di anochi, a spòt dos skuter riba Kaya Maria di kua un di e shofùrnan no tabatin un hèlm bistí. Pa e motibu aki a duna ámbos shofùr señal pa para. E shofùr sin hèlm a haña un but i e otro shofùr no por a mustra un reibeweis bálido. A hasi un tèst di supla ku e di dos shofùr pa motibu ku a sinti un holó di alkohòl serka dje. A konsekuensia di e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial L.T.V.B. di 21 aña di edat. A transport’é pa warda di polis pa un análisis di rosea. E sospechoso a haña un prohibishon di manehá di 3 ora.

Kòntròlnan di tráfiko planiá

Den oranan trempan di anochi riba djaluna 8 di yanüari, a tene kòntròlnan di tráfiko planiá na Kaya Grandi i Kaya Korona en konekshon ku seguridat den tráfiko. Durante e kòntròlnan aki a kontrolá un total di 120 vehíkulo di kua a duna 10 shofùr but. A hasi un tèst di supla ku dos shofùr. Ambos shofùr tabatin un bon resultado.

Durante e kòntròl na Kaya Korona a listra profundo den un outo en konekshon ku Lei di Opio BES. Esaki pa motibu ku e agentenan presente a sinti un holó paresido na supstansianan narkótiko. Na momentu ku e agentenan a aserká e shofùr, el a deklará ku el a kaba huma un ‘joint’. Durante e listramentu den e vehíkulo i den un tas di lomba di e shofùr, no a topa ku nada partikular. A dun’é un atvertensia pa manehá bou di influensia di droga i tambe komo ku e no tabatin un stul pa mucha pa su yu.

E butnan tabata pa lo siguiente:

4x pa manehá sin seguro bálido;

2x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.