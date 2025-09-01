Notisia di polis di djabièrnè 29 di ougùstùs te ku djaluna 1 di sèptèmber 2025
Detenshon pa maltrato
Djadumingu 31 di ougùstùs, alrededor di 10.55 or di anochi, a detené un dama di inisial J.D.F. di 46 aña di edat na na Kaya Isabel pa maltrato. Ta investigando e kaso.
A topa hùls
Djadumingu 31 di ougùstùs, alrededor di 7.30 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un persona ku a indiká ku el a skucha tiru den Nort Saliña. A dirigí un patruya na e sitio, pero na e momentu ei no a topa ku nada den besindario ku probablemente a skucha tiru. Mas o ménos un mei ora despues, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a topa ku probablemente hùls na Kaya Caribe. E siguiente mainta, djaluna 1 di sèptèmber, a bolbe topa ku hùls na e mesun sitio.
A konfiská tur hùls, di tantu djadumingu anochi i djaluna mainta pa mas investigashon.
Kaso di hogamentu
Djadumingu 31 di ougùstùs, alrededor di 3.15 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante probablemente un kaso di hogamentu di un mucha hòmber menor di edat na un akomodashon turístiko na Kaya Linda den Antriol. Na yegada di polis i ambulans, a saka e víktima for di pisina i e no tabata reakshoná. Personal di ambulans a kuminsá mesora ku reanimashon, despues di kua a logra ku e víktima a kuminsá reakshoná. Seguidamente a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko.
Detenshonnan pa manehá bou di influensia di alkohòl
Den wikènt último a detené total dos shofùr ku tabata manehá bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla ku tur shofùr ku resultado positivo. Dor di esaki a detené nan i a hiba nan warda di polis pa un análisis di rosea.
A detené un hòmber di inisial T.v.S. di 35 aña di edat despues ku el a dal ku su pikòp den un muraya na e krusada di Kaya Amsterdam i Kaya Leiden. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko kuné.
A detené un hòmber di inisial F.D. di 57 aña di edat despues ku el a dal ku su pikòp den un palu di lus riba Kaya Korona.
A konfiská reibeweis di ámbos sospechoso.
Detenshon pa maltrato
Djasabra 30 di ougùstùs, alrededor di 4 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu entre dos persona na altura di un establesimentu di hóreka na Kaya J.N.E. Craane. A dirigí un patruya na e sitio i a topa ku ámbos partido riba Kaya L.D. Gerharts. Despues di mas investigashon a detené un hòmber di inisial H.S. di 47 aña di edat na Kaya L.D. Gerharts pa maltrato. Investigashon den e kaso ta kontinuá.