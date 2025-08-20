Outo na kandela
Den oranan di mainta di djamars 19 di ougùstùs, alrededor di 10.05 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un vehíkulo ku tabata saka huma for di su motor na altura di e rotònde di Kaya Nikiboko Sùit i Kaya Industria. E shofùr a para e vehíkulo meimei riba kaya i mesora a yama e number emergensia pa asistensia. Presentenan a logra paga e kandela promé ku brantwer a yega na e sitio, dor di kua e daño a keda mínimo. Seguidamente brantwer a fria e motor. Polis a dirigí tráfiko temporalmente na e sitio te na momentu ku kran a tou e vehíkulo.
Kiebro den negoshi
Djamars 19 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un negoshi na Kaya Industria. Deskonosínan a haña akseso na e edifisio i a bai ku un ‘quad’ koló blou/shinishi di e marka Yamaha, tipo Raptor. Ta investigando e kaso.
Atvertensia pa voor foutparkeerders
Djaluna 18 di ougùstùs, polis a kuminsá pone karta di atvertensia riba vehíkulonan mal stashoná na Kaya Boneiru i den besindario di hòspital, na sitionan ku no ta destiná pa stashoná. Esaki debí na bòrchinan nobo di tráfiko instalá dor di Entidat Públiko Boneiru.
Shofùrnan pa un periodo kòrtiku, ta topa ku un karta di atvertensia riba nan winshil. Si frekuentemente ta stashoná un vehíkulo malu òf si e shofùr ignorá e yamada aki, lo tuma akshon mesora. Esaki por resultá den un but i ta tou e vehíkulo riba kosto di e doño.
Situashonnan peligroso i molèster
Ta prohibí pa stashoná riba asera òf na sitionan ku no ta destiná pa stashoná vehíkulo i ta kousa molèster i situashonnan peligroso pa otro usuarionan di tráfiko. Esaki por hasié difísil òf asta imposibel pa pasada di peaton òf vehíkulo, e ta stroba bista di otro shofùrnan, òf krea otro situashonnan peligroso.
Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) ta atvertí shofùrnan ku vehíkulonan mal stashoná na sitionan ku no ta permití lo haña but i tou esaki. Personanan ku kometé violashon por haña un but di te ku $85, i por tou e vehíkulo mal stashoná. Gastunan di tou ta bini riba kosto di e doño di e vehíkulo.