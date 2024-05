Kralendijk Boneiro:

Ladronisia na sitionan di sambuyá

Riba djasabra 18 di mei a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na un sitio di sambuyá situá na Bulevar E.E.G. entre 12.30 or i 2 or di mèrdia deskonosínan a bai ku algun artíkulo for di e outo. E outo no tabata na lòk.

Algu mas lat riba djasabra 18 di mei a drenta otro keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na un sitio di sambuyá situá na Bulevar E.E.G. Aki, entre 11.45 or di mainta i 1 or di mèrdia, deskonosínan a bai ku dos tas ku komo kontenido, entre otro, un brel di solo pretu di marka Rayban, un ‘moneycard’ di MCB, ‘earpods’ generashon 3 kolo blanku den na case, un bòter di awa di marka Corcicle kolo blanku i un floria, dos tas di lomba di marka ScubaPro, vários paña i un djùg kolo blou ku komestibel aden.

Alrededor di 11.30 or di mainta a drenta keho di ladronisia for di un otro outo ku tabata stashoná na un sitio di sambuyá situá na Bulevar E.E.G. Entre 9.30 or i 10.30 or di mainta, deskonosínan a bai ku un iPhone 8 kolo pus, un kaha di ‘first aid’ kolo oraño i un telefòn chikitu.

Ta investigando tur e kasonan.

Detenshon

Riba djasabra 18 di mei a detené un hòmber di inisial M.I.C. di 28 aña di edat riba Kaya Maximiliana Rosario. E sospechoso tabata mustra komportashon di manehá peligroso na momento ku KMar a dun’e òrdu pa para. Primeramente no a duna oido na esaki pero despues el a para riba Kaya Maximiliana Rosario. Despues di kòntròl mas aleu e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido. Komo ku a resultá ku esaki tabata di tantu biaha ku a para e shofùr aki pa manehá sin reibeweis, a inform’é ku ta konfiská e outo. E shofùr a nenga vários petishon pa entrega e yabinan pa hasi esaki. Pa esaki a detené pa no duna oido na òrdu di polis. A konfiská e outo.

Aksidente ta kondusí na detenshon

Alrededor di 3.30 or di atardi, riba djadumingu 19 di mei un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Dr. Girigorio Hernandez kaminda a detené ámbos shofùr pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial K.J.P.O. di 43 aña di edat i un hòmber di inisial J.A.M. di 19 aña di edat. E sospechoso K.J.P.O. a haña un prosèsferbal tambe pa manehá sin seguro. Ambos shofùr a haña un prohibishon pa manehá.

Aksidente

Alrededor di 6.30 or di atardi riba djasabra 18 di mei un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Djabou. Na yegada di patruya a topa ku e outo di kua e winshil tabata kibra i e parti dilanti na banda robes tabata machiká. E shofùr tabata benta algun meter mas leu riba kaminda. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Kousa di e aksidente no ta konosí.

Kiebro den negoshi

Riba djasabra 18 di mei ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante kiebro den un restorant situá na Kaya Korona. Na yegada di patruya a resultá ku e sospechoso tabata den e edifisio ainda. A detené un hòmber di inisial U.R.L.R. di 37 aña di edat pa kiebro, destrukshon i ladronisia.

