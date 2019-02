Noticia di Polis di Bonaire

Riba diaranson a drenta keho di ladronicia di un scooter di marca Piaggio, number MF-2341. E scooter tabata staciona na Kaya Prens├Ęs Marie. Entre 7 or y 8 or di anochi desconocinan a bay cu e scooter.

Riba diahuebs 21 di februari a drenta un keho di kiebro den un compleho di apartamento situa na Kaya Sirena. Entre diaranson 20 di februari, pa mas o menos 10 or di anochi y diahuebs 21 di februari pa mas o menos 3 or di marduga, desconocirnan a habri e porta dilanti cu e yabi cu tabata colga paden na e porta door di hinca man door di e sunset di e porta. A bay cu entre otro un laptop MAC, un iPhone y dos tas cu varios tarheta aden.

