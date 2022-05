Kralendijk Boneiro: Notisia di polis di djaluna 9 di mei te ku djárason 11 di mei 2022

Outo ta bòltu

Riba djasabra 7 di mei, alrededor di 4.25 or di mardugá un aksidente a tuma lugá riba Kaya Monseignieur Nieuwindt. Shofùr di un outo a bai desviá pa un plas di awa i a pèrdè kontrol bai dal den un palu di lus i a bòltu. Probablemente e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl, pero no por a hasi un tèst di supla na e momentu ei komo ku personal di ambulans tabata atendiendo e i despues a bai kuné hospital pa tratamentu médiko. Komo ku dor di e choke den e palu di lus vários waya a los a informá WEB tambe.

Hòmber detené pa manehá bou di influensia

Den oranan di atardi di djaluna 9 di mei a detené un hòmber di inisial H.R.D.S. di 33 aña di edat pa manehá bou di influensia pa manehá bou di influensia di alkohòl. A para e hòmber pa kòntròl komo ku e tabata kore wela riba kaminda. Despues di kòntròl mas aleu por a konstatá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A detené i hib’e warda pa un análisis di rosea.m a konsekuensia di e resultado di esaki a dun’e un prohibishon pa manehá di 15 ora.

Sambuyadó a fayesé

Riba djamars 10 di mei alrededor di 14.45 a drenta notifikashon di un sambuyadó den problema na un sitio di sambuyá na altura di Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Pa motibunan deskonosí e hòmber aki a yega kantu ku doló. Personal di ambulans a trata di reanimá e hòmber aki, pero esaki tabata en bano. Algun ratu despues dòkter a konstatá morto di e sambuyadó. Ta trata di un turista maskulino di inisial E.H. di 64 aña di edat.

Kòntròl di tráfiko

Riba djaluna 10 di mei a tene kontrol di tráfiko dirigí riba kòntròl di dokumentunan korekto i bálido (reibeweis, prueba di seguro, impuesto di karetera) di vehíkulo- i shofùrnan. den diferente bario. Durante d kontrol a kontrolá 6 vehíkulo di kua 2 shofùr a haña prosèsferbal; 1 pa manehá sin reibeweis bálido i 1 pa manehá sin papel di seguro. Loke si tabata positivo ta e echo ku mayoria shofùr tabatin na dokumentunan na òrdu.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

