Noticia di Polis Boneiro 31 December 2018 te cu 2 Januari 2019

Kralendijk Boneiro: Riba djaluna 31 di desèmber 2018, sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un pikòp na kandela na Kaya Merengue. Un hòmber a sende un pikòp ku tabata stashoná dilanti di un kas na e adrès menshoná, na kandela. Ela hasi esaki komo ku doño di e pikòp debe sèn pa trabounan ku ela hasi. Doño di e pikòp mes a paga e kandela i no tabatin niun herido.

Den oranan di mardugá di djamars promé di yanüari 2019, despues di kambio di aña tabatin algun notifikashon di algun kandela chikitu, di kua pa mas o ménos 1.45 or di mardugá, un di nan ku tabata na Kaminda Lagun, a bira poko mas grandi. Brantwer a bin na e sitio i a lag’e kandela paga di su mes bou di nan supervishon. Tabata trata di sushi ku tabata kimando. Alrededor di 3 or di mardugá patruya a bin topa ku un outo riba su banda den mondi na Kaya Amsterdam. E okupantenan no tabata na e sitio. No tabatin daño na otro ophetonan i te kaminda ku ta konosí no tabatin herido.

