Notisia di polis di djabièrnè 2 di mei te ku djárason 7 di mei 2025

Detenshon pa manehá bou di influensia

Djabièrnè 9 di mei, alrededor 3.25 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial M.I.S. di 65 aña di edat na Kaya Marcela pa manehá bou di influensia di alkohòl. E detenshon a tuma lugá despues ku un patruya a para e sospechoso pa un kòntròl rutinario. E tabata mustra diferente karakterístika di un persona ku ta bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné for di kua a resultá ku el a konsumí mas alkohòl ku ta permití na momentu ku bo ta manehá un vehíkulo. Seguidamente a hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultado di esaki el a haña un prohibishon pa manehá di 3 ora.

Kòntròl di tráfiko planiá

Djaweps 8 di mei, a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Industria en konekshon ku seguridat den tráfiko. Durante e kòntròl aki, a kontrolá un total di 27 vehíkulo di kua 25 outo, 1 skuter i 1 bròmer. A duna un total di 7 but.

E butnan tabata pa lo siguiente:

4x pa manehá sin reibeweis bálido;

2x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa manehá sin hèlm bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Den e dianan binidero, polis lo sigui tene e tipo di kòntròlnan aki.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshon pa insulto di ámtenar den funshon

Djaweps 8 di mei, alrededor di 11 or di mainta, a detené un hòmber di inisial R.S.D.W. di 20 aña di edat na altura di Fort Oranje situá na Plaza Reina Wilhelmina pa insulto di ámtenar den funshon. Algun agente a mira e sospechoso riba un skuter sin plachi di number i sin hèlm bistí. Na momentu ku a mira e sospechoso pa di dos biaha, un agente a aserk’é pa papia kuné tokante manehá sin hèlm bistí i sin plachi di number. El a insultá e agente, despues di kua a atendé kuné riba su komportashon. Aki el a insultá e agente dos biaha mas, despues di kua mesora a detené pa insulto di un ámtenar den funshon. A konfiská e skuter di e sospechoso i a hib’é warda di polis.

Outo na kandela

Djárason 7 di mei, alrededor di 7.40 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo na kandela na altura di e krusada di Kaya Nikiboko Nort i Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Brantwer a bini na e sitio pa paga e kandela. E kandela a kousa hopi daño material na e parti dilanti di e outo. Kousa di e kandela no ta konosí. No tabatin herido.

Ladronisia for di outo

Djárason 7 di mei a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na un kompleho di apartamentu riba Kaya Nikiboko Sùit. Deskonosínan a bai ku un spil di pafó na banda robes di un Toyota Vitz. Ta investigando e kaso.