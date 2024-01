Notisia di polis di djabièrnè 19 di yanüari te ku djaluna 22 di yanüari 2024

Kandela den kas

Riba djadumingu 21 di yanüari, alrededor di 8.30 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante kandela den un kas den bario Kibrahacha. Na yegada di e patruya, a konstatá un kantidat di huma ku tabata sali for di e kas. E habitantenan tabata pafó di e kas i polis a evakuá e bisiñanan. Brantwer a bini na e sitio i a hasi nan trabou i a paga e kandela. A resultá ku e kandela a originá dor di un fèn (ventilator) den un di e kambernan. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko ku habitantenan di e kas na e sitio mes. No tabatin herido, pero si daño material na e kas. Kuerpo di bombero a buska un alohamentu temporal pa e habitantenan.

Aksidente entre outo i skuter

Riba djadumingu 21 di yanüari, alrededor di 7.20 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Na yegada di e patruya a resultá ku un skuter a dal den un outo. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata bini for di Kaya Irene, pa subi Bulevar Gobernador N. Debrot direkshon Kaya Grandi ora ku el a mira un lus tabata bini leu ayá for di Kaya Grandi. Diripiente el a tende un zonido duru na e banda robes di su vehíkulo. Shofùr di e skuter pa e motibu aki a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Situashon di e víktima ta stábil. A hasi un tèst di supla ku e shofùr di e outo i e resultado di esaki tabata negativo. Polis a sera e kaya un ratu pa e servisionan konserní por a hasi nan trabou. Pa motibu ku tabatin zeta a basha riba kaminda a konsekuensia di e aksidente, a pone direktorado di R&O na altura pa akudí na e sitio pa basha santu riba dje. Departamentu di tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

Holó di gas den restourant

Riba djadumingu 21 di yanüari, alrededor di 5.15 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un holó fuerte di gas den un restourant na Kaya Sonmontuno. Na yegada di e patruya a saka tur hende pafó. Personal di brantwer a bini na e sitio i a hasi nan trabou. Despues di un investigashon a resultá ku tabatin un lekkage den e pipa prinsipal. A sera e pipa i a bisa e doño klaramente ku e no por usa e kushina mas. Despues ku drecha e pipa, brantwer mester kontrolá esaki promé ku usa e kushina atrobe. Mas aleu e restaurant por a sigui bende bebida.

Shofùr di crosser no a duna oido na òrdu di polis

Riba djaweps 18 di yanüari, alrededor di 6.10 or di atardi, a spòt shofùr di un crosser sin hèlm bistí riba Kaya Kamari pa kual motibu e patruya a bai su tras. Pa e motibu aki a duna e shofùr òrdu pa para pa medio di lusnan óptiko i señal di zonido. E no a duna oido na esaki i a hisa su velosidat. E shofùr na e momentu ei a pasa dos vehíkulo na mes momentu na banda robes di kaminda, miéntras e tráfiko kontrario tabata aserkando. E shofùrnan aki mester a wanta brek na e momentu ei pa evitá un aksidente. Dor di e komportashon di manehá di e shofùr di e crosser na e momentu ei, el a okashoná peliger pa su mes i otro usarionan di tráfiko. Seguidamente el a stòp riba Kaya Monseigneur Nieuwindt. Despues di un kòntròl, e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido ni un seguro bálido. Pa e motibu aki e shofùr a haña un but i a konfiská e crosser i a hib’é warda di polis.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 15 di yanüari i djaluna 22 di di yanüari a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

3x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin hèlm bistí;

4x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

2x pa kore den direkshon prohibí;

1x pa kore ku lus di dilanti i patras dañá;

2x pa manehá sin seguro bálido;

5x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225