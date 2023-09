Ladronisia di bùmper for di outo di servisio di KPCN

Riba djárason 20 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia di un bùmper di dilanti di un outo di servisio di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN). E outo tabata stashoná na Kaya Viol. Den oranan di mardugá, deskonosínan a lòs e bùmper i a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Ladronisia for di outo

Riba djárason 20 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná riba Kaya Soeur Bartola. Deskonosínan a destruí e ‘dash-board’ i e ‘console’ en buska di probablemente kosnan di balor. E outo no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Riba djaluna 18 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná riba Kaya Prinsès Marie. Riba djadumingu 17 di sèptèmber, entre 12.15 or di mardugá i 12.30 or di mardugá, deskonosínan a bai ku entre otro un telefòn marka Samsung modelo A52 i un oloshi di marka Citizen modelo Eco-Drive. E outo probablemente no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Kandela den edifisio

Alrededor di 9.30 or di anochi riba djamars 19 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante huma ku tabata sali for di un edifisio situá na Kaya Nikita. Brantwer a akudí na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido. E kompania di elektrisidat a bini na e sitio pa kita koriente. Brantwer a hasi un investigashon mas aleu pa determiná kousa di e kandela i a resultá ku un korto sirkuito tabata kousa di e kandela. Daño na e edifisio tabata limitá. Polis a sera kaya un ratu pa e servisionan konserní por a hasi nan trabou.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Durante e último dianan a duna diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko. A para i kontrolá vários vehíkulo na diferente sitio.

A duna dos (2) prosèsferbal pa manehá sin plachi di number, un (1) prosèsferbal pa manehá sin reibeweis bálido, un (1) prosèsferbal pa manehá sin hèlm bistí i un (1) prosèsferbal pa uso di telefòn miéntras ta stür.

Skuter konfiská

Riba djamars 19 di sèptèmber, alrededor di 6 or di atardi, un patruya a spòt un hòmber ku un hèlm bistí pushando un skuter riba Kaya Gobernador N. Debrot. Na momentu ku el a mira polis, e hòmber a kuminsá aktua di forma sospechoso. Pa e motibu aki e agentenan a aserk’é pa un kòntròl. Despues di un investigashon mas aleu por a konkluí ku e skuter probablemente ta prosedente di ladronisia i a konfiská esaki. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa enkubrimentu

Den oranan di mainta riba djaluna 18 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial J.M.A.H. di 58 aña di edat na Kaya Kachu en konekshon ku enkubrimentu. E sospechoso ta enbolbí den un kaso di ladronisia di skuter. Investigashon den e kaso ta andando.