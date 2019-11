Noticia di Polis Boneiro 1 te cu 4 November 2019

Boneiro: Riba djasabra 2 novèmber entre 08:30 i 9:20 di mainta na e sitio di buseo Oil Slick Leap deskonosínan a kibra un bentana di un outo ku tabata stashoná na e sitio i a bai ku vários pertenensia bou di kua un kámara i un brel di solo.

Riba djadumingu 3 di novèmber banda di 7:30 di mainta a mèldu na polis destrukshon di un skuter na Kaya Soeur Bartola. E hòmber di inisialnan L.G.W di 35 aña di edat a keda detené relashoná ku destrukshon. Banda di 8or riba e mes un mainta a mèldu tambe ku un mucha lo a hera di hoga. A transportá e mucha pa kuido médiko pa hospital i su situashon no ta konosí.

Banda di 12.30 di mèrdia a drenta yamada na polis ku lo tabatin un kaso di destrukshon i menasa na un sitio di konstrukshon na Kaminda di Lac. Aki un deskonosí a menasá un dirigente di e proyekto ku un machete. Despues ela okashoná daño na e outo di trabou di e víktima.

Den e simannan tras di lomba a drenta mas ku 10 keho na polis tokante un grupo di kuater kachó ku lo a mata otro bestia di kas, a kousa destrukshon den kurá i ta forma un peliger pa hende.

Konforme e ordenansa di lei di kachó kada doño di kachó ta responsabel pa su animal. Pa e motibunan ariba menshoná a duna kuerpo outorisashon speshal pa tuma medida ekstremo kaminda ta nesesario.

Konsiderando ku esaki no ta e manera preferá pa operá di kuerpo, a bolbe tuma kontakto ku vários instansia ku di un òf otro forma por atendé ku e kachónan bou di kua Dierenbescherming Bonaire.

Nos ta lamentá e manera ku a publiká e mensahe aki den media.

Atrobe, konsiderando e molèster i peliger ku e kuater kachónan aki okashoná no ta keda otro opshon sino di tuma medida. Polis ta hasi su esfuerso pa hasi esaki via di instansianan. Pero si esaki no logra mester tuma otro medida.

