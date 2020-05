Notariskantoor Helmeyer a habri su porta

Recientemente e oficina di notario di mas nobo aki na Aruba a habri su portanan. Notariskantoor Helmeyer bao direccion di Notario Mayrène Marugg-Helmeyer a keda inaugura pa sirbi e comunidad di Aruba. Un oficina moderno cu un team profesional cu ta para cla y dispuesto pa yuda, conseha y duna e miho servicio posibel.

Mayrène Marugg-Helmeyer ta un di Aruba su notarionan di mas nobo, cu un amplio conocimiento y 19 aña di experiencia como ‘kandidaat-notaris’. Despues cu Mayrène a huramenta como notario, a pasa over pa forma su team y oficina. Un team dinamico forma pa profesionalnan cu varios aña di experiencia den e mundo di ‘notariaat’. Cu e comienso di carera nobo aki, Mayrène kier brinda su clientenan un servicio excepcional, transparente y eficiente.

Notaris Helmeyer ta convenci cu e mundo di digitalisacion notariaal ta di sumo importancia y esey tambe ta locual cu su oficina ta ofrece, semper den un bon coordinacion cu diferente instancianan gobernamental. Notaris Helmeyer lo duna su servicio y consehonan huridico riba diferente tereno y na final lo traha e ‘akte’ necesario a base di peticion of demanda di cada cliente. Un notario tey presente na varios momentonan importante di un persona su bida; por ehempel ora di compra di un cas, establece un hypoteca riba un propiedad, lanta un negoshi, pero tambe na momento di traha un testament, hasi e separacion di bienes despues di un divorcio of regla regimen matrimonial ora di matrimonio. Ta di sumo importancia pa un persona no solamente busca informacion pero tambe tin tur cos regla huridicamente cerca un notario.

Notariskantoor Helmeyer ta situa na Schotlandstraat 38 – Unit 2 (schuins dilanti Banjolux) y ta habri di dialuna pa diabierna for di 8’or di mainta pa 12’or di merdia y for di 1’or y mei pa 5’or di atardi. Por semper yama y traha un afspraak na 2802020 of manda un email na info@notarishelmeyer.com.

