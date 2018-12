Nostalgia pa Uni Sovietica a crece na Rusia

Despues di 27 aña cu Uni Sovietica a cai for di otro ainda e Ruso nan ta lamenta e hecho aki. Aña pasa e porcentahe tawata 58% y awor e ta 66%. E Ruso nan di 55 aña pa riba ta anhela e temporada di fama y rikesa. Esnan mas hoben cu no conose e Uni Sovietica pero si a lesa di dje ta menciona cu sistema economico tawata simpel pero eficiente y tawata crea un miho bida. E caida di Uni Sovietica no tawata tin mester a pasa ya cu e decision tawata uno di politica y no economico. Por a reforma Uni Sovietica. Un sistema economico cu a mantene 15 pais hunto pa 70 aña. Desde 1991 tawata tin hopi areglo economico pero niun manera esun di Uni Sovietica. Un otro motibo pa e nostalgia ta cu e Ruso nan no ta sinti cu nan ta parti di e poder mundial mas. E grandi nan ta mal contento cu e situacion di nan pais, e hoben nan tin nostalgia di algo cu nan no conose pero sa cu e realidad e tempo ey tawata mihor.

Hende ta idealisa un pais cu bo por a bai cu pension mas tempran y por a biba bon di e entrada. President Poetin ta purba di drecha e economia pero pa awor no tin placa.

