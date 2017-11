Nos tur como sociedad a faya den caso di e dos rumannan asesina

Casi nunca nos ta ser hinca pa busca solucion si no ta tende tur hende papia pero na final nos tur ta culpabel pa loke a pasa segun Sra. Suzette Kock di fundacion pa hende muhe den dificultad ta splica

Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad a wordo invita pa forma parti di e combersacion, ya cu e ta algo cu hende muhe den dificultad tin añanan largo ta luchando pe. No ta facil pa un NGO wordo scucha. E burocracia ta forma parti di dje. Nan no ta forma parti di e discusion, pero di e solucion.

Locual cu a pasa cu tin Aruba den su totalidad conmovi y e tambe ta pertenece na violencia domestico. Ta den su hogar, di su famia e mester a wanta asina hopi sufrimento. No tabata cos di un rato, algun siman, algun luna. Manera cu e dokter a bisa, den caso di e criatura tabata tin lesion di tempo caba, no ta cos di awo. Esey ta uno.

Fundacion pa Hende Muhe tin seis espacio, cu nan por yuda un dama cu su yiunan cu ta yega cerca nan. Ora cu nan yega cerca nan, nan ta na momento di crisis, esey kiermen cu na e momento ey golpi a cay. Sea na nan mes of posiblemente hasta na nan yiunan. Pero un golpi e no ta e unico violencia. Den caso di e muchanan cu tabata compaña e mama, ta a bida cu nan ta siña cu violencia ta aceptabel. Mucha homber ta wak tata ta bati mama, esaki ta bira normal pa e muchanan aki. Mucha muhenan cu ta wak cu mamanan ta acepta di wordo golpia y ta acepta esaki como normal.

No ta cuenta di schuif e culpa ariba niun hende. Tur hende ta culpabel, como sociedad! Nos tur a faya, segun Sra. Kock. Y esey ta unda mester cuminsa pa cuminsa drecha e problemanan cu tin. Tur hende a faya e famia aki. Niun hende no por bin bisa cu nan no a wak nada, un hende mester a wak algo, na un momento of otro. Mester papia, e solucion cu Fundacion pa hopi aña caba, ta boga pe ta esey. Papia! Antes tabata tin bisiñanan cu tabata cuida otro, nan sa kico ta pasa. Si e bisiña bay for di cas, si cualke hende straño a aparece, nan sa. Aworaki, hopi di nos no conoce ken ta nos bisiñanan. Corda pa worry, si a tende desordo den cas, si a tende un hende grita. Sociedad a cambia. Nos ta acepta violencia.

Sra. Kock, y tur esunnan cu a bin hunto den e conferencia, no ta acepta cu esaki ta parti di Aruba. E no ta ken “nos” ta! Ta leuk pa exigi pa gobierno haci algo, departamentonan tur bin sinta hunto pero kico “abo” ta haci?

E fundacion a cuminsa aña pasa cu Orange 2016 y nan tabata tin diferente actividad na diferente MFA. Si nan a haya 25 hende na cada evento, nan a haya hopi. Fundacion Hende Muhe den Dificultad pro duna masha hopi informacion. Nan tin email, nan tin Facebook, ta saca propaganda den medionan di comunicacion, pero si pueblo no ta lesa loke e Fundacion ta manda y mester warda pa un criatura di 5 aña perde su bida, pa tur hende cuminsa grita, pero tur hende tabata fout.

Tur e instancianan y e NGO’s nan aki ta willing pa comparti informacion cu e comunidad, pero e comunidad mester sali for di nan cas mescos cu nan ta bay un concierto, subi auto y bay. Busca e informaiconnan aki. Aruba no pro keda pidi pa tur otor hende busca solucion. Por bin cun’e, e ta parti di cada ken nan responsabilidad tambe. Pero si e sociedad, comunidad Arubano no dicidi di aworakinan, cu no ta acepta esaki mas, niun cambio ta bin. Ni cuanto Nationale Aanpak bin cun’e. Pasobra cu e instancianan aki ta un parti chikito di e solucion, e parti grandi ta e sociedad, e comunidad.

Mas aleu Sra Kock a sigui bisa cu e ta admira e medionan di comunicacion, ya cu nan a tuma e decision di no sigui sconde e tipo di storianan aki mas. E ta dificil pa lesa cada dialuna cuanto caso di violencia domestico a tuma. Pero si e medionan di comunicacion no a tuma e decision conscientemente di cuminsa publica esakinan, publico no ta realisa cu esaki ta un problema.

Esaki ya no ta un problema mas, el a bira un epidemia. Y si no haci algo na dje, aki 5 aña nos lo cosecha. Pero locual nos lo cosecha, no ta locual cu nos kier. Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad ta completamente yen for di aña pasa Augustus. Nan clientenan ta bin pa un termino di 3 luna, cual ta pone cu tin un wachtlijst. Esaki ta pone cu mester nenga clientenan den crisis ya cu no tin espacio pa nan.

Ora cu tin un tratado, manera e Tratado di Istambul, unda ta exigi un puesto pa cada 10 mil ciudadano den un pais, esaki no ta corecto tampoco. Momento cu nan ta den crisis, nan ta pa tres luna so cerca nan. Lo mester tin luga extra pa esunnan cu ta bin pa terminonan mas largo, segun Sra. Suzette Kock, di Fundacion Hende Muhe den Dificultad.