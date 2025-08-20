Sra Nathalie Maduro cu ta director di Santa Rosa Aruba durante un entrevista a toca e tema di Abeha unda cu foi 2014 a cuminsa cu e conscientisacion di abeha pa cual te produccion di cuminda y tabata haya hopi cunukero cu ta presenta na Santa Rosa y cu ta plantando diferente fruta y berdura y nan ta floria y na momento cu tin cu produci fruta e flornan ta cay.
Sra Nathalie Maduro a splica cu a bay haci sondeo y a tuma nota cu tin hopi cas cu tin bunita flor y nan ta laganan spuit veneno contra insecto, momento cu bo tin un hofi cu flor cu ta atrae diferente insecto y abehanan. Abehanan ta insectonan cu ta biaha leu pa busca nan cuminda y abastece nan reina cu suficiente cuminda pa dia. Nos a cuminsa cu e seccion di agricultor den Santa Rosa mes y ta ofrece servicio si tabatin problema cu abeha tin colega ta busca esakinan y nos tin un habita cu nos a crea den Santa Rosa pe abehanan.
Nos no tin cu wak solamente e importancia di e honing pero e importancia conserva nos abehanan local protehanan momento cu ta temporada di secura pa yudanan cu awa y ki tipo di flor nan gusta y no kere ora bo wak un grupo di abeha na bo mata y nan ta atacabo no, nan ta haciendo nan trabou di busca cuminda. Den e cuadro ey e temporada ey nos a pone hopi enfasis riba e puntonan aki.
Tin diferente agricultor na Aruba cu Santa Rosa ta traha cu nan y den caso di emergencia nos ta dunanan e informacion. Nos ta contento cu a haya e sosten di eco living pa yuda nos pa setup e departamento bek di agricultor, e seccion cu nos tin no ta pa e produccion di honing e ta pa nos haci estudio y colecta data y si tin honing lo tin honing disponibel pa esun cu kier cumpra, e ta mas pa nos crea e habita, y scolnan y persona cu kier sa mas di agricultura y e mundo di esaki di tin abeha den bo cunucu y den bo medio ambiente nos por duna splicacion.
Sra Nathalie a bisa cu no mester wak abeha como peliger, identifica e diferencia entre un abeha y un maribomba pasobra esei ta algo cu nos ta haya hopi biaha ta yama y ora e persona yega e ta haya cu ta un grupo di maribomba. Sin abeha no tin cosecha.