Diahuebs atardi Minister di Enseñansa tabatin un encuentro pa sera conoci y combersa cu representantenan di Colegio Nigel Matthew. E scol cay bou di Dienst Publieke Scholen (DPS) cu ta resorta directamente bou di Ministerio di Enseñansa. Presente na e ocasion tabata sr. Ivor Curry, sra. Thais Kock y sra. Jennifer Kock. E tabata un reunion fructifero unda cu e representantenan por a vocifera nan inkietudnan y necesidadnan.Algun punto cu a wordo treci pa dilanti ta entre otro; cu e scol a wordo pura pa bay completamente digital y no a tene cuenta cu e ‘randvoorwaarden’ manera por ehempel internet, e speed di internet y no prepara e docentenan pa e cambio aki. Con pa tuma pasonan pa corigi esaki of un ‘blended digitalization’ cu ta un combinacion di buki y digital ta preocupacionnan cu e Mandatario ta considera. Tambe a elabora riba algun otro ayudo cu e scol tin mester. Minister Endy Croes a primiti den e simannan nos dilanti cu lo percura pa wak si tin espacio den presupuesto pa duna contenido na e peticionnan cu Colegio Nigel Matthew a duna y corigi preocupacionnan pa un miho calidad di educacion pa e hobennan cu ta atende e scol. E Mandatario su deseo y empeño ta pa soluciona problematicanan mas tanto posibel, crea espacio pa trankilidad, paz y mehoracion den e tereno di enseñansa.

