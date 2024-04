E odisea y morto tragico di Khaleesi tabata e druppel cu a pasa e hemchi, demostrando asina cu nos mascotanan tambe tin un bida, tambe ta sinti dolor.



Pero manera Khaleesi, tin hopi mas otro animal cu a sufri e mesun tortura of hasta mas pio, pero nunca un hende tabata un bos pa nan.Nos por mira na varios ocasion cacho of pushi benta riba caminda despues cu auto a pasa dal nan mata, sin ningun hende of instancia ta yora pa nan, ta wak pa nan of hiba nan na nan ultimo luga di sosiego y esey ta di lamenta.Pero los di e pensamento aki, nos tin di bisa cu e “Walk of Light” pa Khaleesi di diasabra ultimo tabata uno exitoso, caminda por a mira asina tanto hende demostra nan convivencia pa loke a pasa cu e animalito aki.Zoe Conijn, presidente di Luna Foundation y un ferviente activista contra abuso animal, a expresa di ta sumamente contento cu e sosten cu nan a ricibi durante di e caminata aki.No solamente nos por a mira e team di Luna Foundation, pero tambe por a mira e diferente organisacionnan manera Crijojo Trappers, Snoop Dog, Nine Lives y hopi otro fundacion mas, cu a join e caminata aki.Por a mira hopi hende cu e T-shirt cu ta bisa I am Khaleesi como tambe cargando varios borchi cu palabranan contra abuso animal.

Conijn a expresa den su discurso cu nunca el a spera asina tanto hende cu a presenta durante e caminata y el a keda honra cu presencia di asina tanto persona.

“Ta bon pa mira cuanto hende ta compronde pakico nos ta haci e caminata aki, fuera di Khaleesi, ta pa pone un luz di cuanto animal ta wordo abusa riba nos isla y esey mester stop,” el a splica.

Loke a pasa cu Khaleesi a haya hopi atencion, pasobra tabata un nivel di crueldad cu nunca un hende por a mira y esey ta loke cu social media ta haci. Segun Conijn, nan ta mira esey casi diariamente y esey no ta bon.

Aruba ta bunita, e ta un isla feliz pa nos, pero e mester ta un isla feliz pa e animalnan y tambe p’e muchanan.

Presidente di Crijojo Trappers, Jacqueline Boderie, a comenta cu e ta gradicido pa tur hende cu a presenta y ta spera cu tur hende tira bista den su propio bario cu si tin un cacho tefi ta cana rond, yama un hende di cualkier organisacion, pa por recog’e y laga sterilis’e. Si e ta cana riba caya, e no ta di ningun hende, el a comenta.

Si mira cos ta pasa den bario, nunca bringa cu e bisiña, pero percura p’e informacion yega unda e tin di yega p’asina e persona indica presenta y tuma rienda di e situacion. “Nos mester tur hende pa mira rond y pa yuda nos resolve esaki.”

Conijn, kende tabata hopi emocional, a indica cu Khaleesi a touch curason di tur hende, uniendo asina tur hende. “Hunto nos por trece e difrerencia cu nos isla tin mester. Nos no por acepta abuso mas. Abuso no ta parti di nos cultura. Pakico nos ta promove eyfo door di abusa nos mascotanan of nos yiunan. Den su nomber, mester para.”

E ta sigui splica cu e no ta critica gobierno pasobra nan a priminti cu cambio lo bin cu e ley. “Seeing is believing”, pero nan mester pone sosode, pa haci e leynan pa adapta nan di un manera, no solamente p’e cachonan, pero pa tur masocta, pa hacie bon pa nan, pa esaki no pasa mas.

E caminata aki tabata pa para e agresion tambe pasobra por mira cu esaki tabata andando manera un candela riba Facebook. Pone e focus bek riba dje. Kit’e di dje y pone bek riba dje y hunto nos ta bringa cu esaki no pasa mas.

Conijn ta gradicido cu tur hende a presenta, pero no mester lubida riba e caminata e dia siguiente, e siguiente siman of e siguiente luna. Si mira un abuso, yama.

Luna Foundation ta haya 200 mensahe tur dia. E ta bon, pasobra awo hende ta denuncia esaki, pero tin cu duna un momento pa reacciona, ya cu nan ta un team chikito. Trappers team tin 6 of 7. Nan ta team chikito cu ta traha hunto, pero e no ta facil, mirando e nivel di abuso riba e isla, ta kibra hende.

Tin cu duna nan un momento pa por yega. Si bo mira abuso, purba di yuda. Si bo mira algo riba caya y ta fout, ssaca potret y manda. Si bo por haci algo bo mes, hacie, despues yama un di e fundacionnan. “Solamente hunto nos por yega n’e cambio. Nos no por hacie nos so, boso no por hacie boso so, gobierno no por hacie su so, polis no por hacie su so. Hunto nos por trece e cambio, p’esaki no pasa mas,” el a bisa finalmente.

E caminata a cuminsa for di post Oscar y a caba n’e beach dilanti di cas di gobernador. Algun di e personanan presente a bin cu nan mascota, p’asina mustra nan solidaridad cu e causa.

Sinembargo pa loke ta trata nos gobernantenan, tin di menciona cu te asina leu cu por a mira, no tabatin ningun mandatario. Di parti di parlamento tabatin solamente lider di fraccion di Accion 21, Miguel Mansur, cu si a representa, pero por lo general ningun otro miembro di parlamento mas y esey ta di lamenta, pasobra ta net nan cu tin di mira e problematica di cerca, sea pa ignorancia of algo otro, a opta pa no duna cara n’e situacion. Esey sigur ta un punto menos pa nan, ya cu ta trata aki di un problema di nos comunidad. Nos bestianan tambe tin sentimento, nan tambe ta ‘hende’.

Pueblo sigur no lo lubida e echo cu ningun di nos mandatarionan no a haci acto di presencia, ni sikiera pa 5 minuut, pero ta prefera di bay apertura di tal, of bishita tal. Esaki tambe ta pertenece na nos comunidad, duna cara pa salba nos animalnan. Ta di supone cu nan tambe tin mascota, pero cu e acto aki, claramente ta ilustra e “amor y convivencia” cu nan ta sinti pa nan.