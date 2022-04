For di 29 di maart te cu 26 di april ultimo 6 tata a participa na e proyecto Best Dad Ever. Best Dad Ever a ta un proyecto caminda durante 10 sesion tatanan ta traha ariba nan habilidadnan pa ta un mihor tata di locual cu nan ta caba. Best Dad Ever ta stimula e participacion di hende homber den educacion di nan yiunan. Estudio haci na Aruba na 2012 a mustra cu e relacion entre tata y yiu na Aruba lo ta zwak. Esaki a pone cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a laga haci un estudio mas profundo pa asina aki haya un mihor bista di kiko tatanan ta pensa di nan rol den educacion di nan yiunan. Un di e resultadonan di e estudio ta cu tatanan kier ta mas involucra cu educacion di nan yiunan. Esaki a pone cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a studia diferente ‘best practices’ na Hulanda, Canada, Merka y Latino-America y despues a desaroya Best Dad Ever. Hunto cu Tienda di Educacion a cuminsa duna Best Dad Ever na e prome 7 tatanan na 2018, y despues un grupo di 11 tata y un grupo di 10 tata den 2019. E aña aki Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba y Tienda di Educacion a ser aserka pa Centro Hoben y Famia pa asina aki ofrece un grupo di 6 tata Best Dad Ever. Dia 29 di maart a cuminsa cu e grupo di 6 tata y a termina ariba diamars 26 di april. Durante 10 sesion a trata diferente tema. Temanan cu ta parti di e sesionan ta por ehempel: Impacto di un tata, Embaraso, Nacemento, Planea famia, Duna cuido, Necesidad y derecho di mucha, Violencia, Genero y Division di cuido. Otro partnernan cu tambe tawatatin un rol durante algun di e sesionan ta Famia Planea, psicologo Johnny Boekhoudt y partera Stephanie Daal. E 6 tatanan cu a participa a termina cu un certificado como mustra di nan participacion na Best Dad Ever y a fortalece nan abilidadnan y a añadi abilidadnan nobo pa asina por ta un mihor tata ainda. Un gradicimento ta bai na Setar N.V, Web Aruba N.V, Aruba Airport Authority N.V., Centro Hoben y Famia, Famia Planea, Stephanie Daal y drs. Johnny Boekhoudt. Pa mas informacion tocante Best Dad Ever por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.

