Nos superficie ta limita y mester keda observa y evalua constantemente pa tuma decision

Minister sr. Andin Bikker ta papia di e maneho nobo di DIMAS (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Aruba) e direccion cu departamento di DIMAS ta y na unda nan kier yega.

Ta conoci cu e departamento di DIMAS ta trata pa anja un 16.000 peticion di permiso, cu esaki cu e sosten di nos economia. Sinembargo ora cu coronavirus a dal Aruba riba 13 di maart, a pone cu pandemia a afecta nos economia.

Esey a pone cu pa e ultimo lunanan, gobierno a bin ta sostene diferente compania cu ainda ta cobra normal. Compania cu a cera of mester a bira mas chikito. Cu e situacion aki, e mandatario ta bisa cu mester a evalua y a pone un comision pa haci un anelsis profundo riba e mercado laboral.

Un di deseo grandi tabata pa persona cu nan kier a bay bek na nan pais di origen, pa e motibo aki a introduci e regreso boluntario. Pa otro siman lo tin e di 5 vuelo boluntario pa e Venezuela, esaki ta pa facilita pa hende cu kier bay bek nan pais.

“Pa medio di e comision aki nos por wak ki direccion nos kier bay. E mercado nobo ta anuncia riba digital ‘nomad’ cu ta persona cu ta traha via nan computer y no mester un oficina. Esaki ta e metodo cu diferente pais ta concentra of e workcation, caminda un persona den exterior ta dicidi bin vakantie y traha for di Aruba”, e ta splica.

Un clausula di excepcion ta e prome aspecto, esey ta trata e pa permiso di prome peticion, e mandatario ta bisa cu lo evalua e persona su profesion. Tin documento di tres pagina caminda tin skirbi ki profesion tin cu por haci excepcion pa nan ‘mester ta consciente cu tin profesion nos mester di nan’.

Teniendo na cuenta cu articulo por keda cambia mirando e circumstancianan. E mandatario ta bisa cu mester yega na un balans cu e mercado laboral. Pa locual ta trata prolongacion di permiso, e persona mester tin un trabou.

“Si persona su profesion ta cay den categoria di e 3 pagina di profesion cu ta esencial pa nos economia, e persona ta bin pa remarke pa permiso. Lo trata cu mediador di Aruba, AHATA, minister encarga cu labor y asuntonan social pa trata e topiconan aki den e mercado laboral.”

E di dos aspecto ta pa esnan cu ta trece famia y kier keda tempo indefini ‘re unificacion familiar’ mirando cu e situacion no ta duna pa esey, tin specificamente esnan cu ta cay den e categoria cu ta necesario pa union familiar.

“Evaluacion ta keda aplicabel, pa prolongacion cu menos di 5 vergunning ta aplica e clausula di excepcion si DPL (Departamento di Labor) ta duna e permiso cu mester un persona cu ta cay den remarke mirando cu no tin un local. Nos superficie ta limita y mester keda observa y evalua constantemente pa tuma decision”, e mandatario a bisa.

