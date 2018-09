Nos Shoco tin falta di espacio pa biba y procrea

Ken no sa cu nos simbolo nacional ta e Shoco? E ta un subespecie cu ta endemico di nos isla. Su nomber scientifico mes ta indentific’e asina pasobra e ta unico na mundo: Athene Cunicularia Arubensis. Na comienso di september Directie Natuur en Milieu (DNM) a haci un yamada na publico pa yuda nos cu registracion di nos Shoconan. E cooperacion tabata tremendo. Danki pueblo di Aruba!

Tin hopi estudio haci riba e Shoco, y por a deduci cu e parha aki sa di adapta na ambientenan cu nan normalmente no ta custumbra na dje. Claramente, esaki tin su bentahanan, como tambe su desbentahanan. E bentaha ta cu e bestia a adapta su mes na un habitat nobo pasobra esun cu e tabata custuma cune ya no t’ey mas pa motibo di urbanisacion y otro desaroyo cu a tuma luga den un periodo hopi corto.

Cu esaki e Shoco cu normalente ta gusta trankilidad, a haya su mes obliga di biba unda tin hopi actividad. Porta esnan actual a adapta, pero pa su futuro generacion lo tin dificultad pa sobrevivi. Su crianan mester di tereno habri pa siña bula y esaki no ta mucho disponibel mas pa nan como cu a construi camindanan grandi pa acomoda sociedad. A rosa terenonan pa traha cas, hotel, caminda, djis pa menciona algun y asina e Shoco ta keda sin un pida mondi pa muda y traha un neishi nobo.

E consecuencia di esaki ta cu e Shoco den su desesperacion ta dicidi pa bay construi un neishi nobo den un cero di santo, y ta haci’e hustamente den un area cu tin construccion of e ta obliga di bay uza un area inusual pa biba.

Despues di nos yamada publico, nos a ricibi 46 melding, cualnan a drenta fo

r di tur districto na Aruba via e plataformanan disponibel via Infraruba.com, pagina social di DNM mes, email general di DNM y tambe yamadanan telefonico. Nos a haya varios yamada di esnan cu ta cuidando Shoco(nan) pa hopi añas caba riba nan tereno y cu te hasta a pone extra cero di santo pa nan por sigui traha mas neishi. Ta di aplaudi e actonan asina, e hecho cu nos por biba cu e Shoco, den tur trankilidad.

Di e 46 meldingnan, 2 ta Shoco cu den pasado nan neishi tawata na peliger di cual a atende tur dos caso cu yudansa di individuonan, como tambe di e companianan di construccion concerni. A registra e otronan y tambe lo sigui monitor nan comportacion di biba.

DNM ta compronde cu hopi hende kier traha cas pero tin cu tene cuenta cu e Shoco. Su neishi ta proteha y e consecuencianan di actonan di rosa tereno y trahamento di cas por ta drastico te fatal pa e Shoco.

Pa ley ta prohibi pa destrui un neishi di Shoco y si constata cu a comete e acto di vandalismo, esun cu a haci’e tin cu para responsabel pa su actonan y carga cu tur consecuencia cu esaki tin.

Primeramente, ta recomenda pa no stroba e neishi, specialmente si ta den nan temporada di broei, pero den un situacion extremo, nos ta pidi pa notifica DNM pa nos tuma accion.

DNM ta gradici un y tur cu a yama y esnan cu a manda hende pa nos. Ainda tin e oportunidad pa yama y meld unda bo a wak Shoco of su neishi. Nos di DNM ta para firme tras di e proteccion di e Shoco y por haci esey solamente cu sosten di e comunidad henter.

Por meld neishinan via telefon 584-1199 puntra pa sra Yesenia (Yessy) Farro Arends of Yahaira Jansen Geerman. Tambe por meld esaki via e plataforma Infraruba.com riba e tab medio ambiente/playanan y yena e formulario.

Foto di shoco na cas ta cortesia di Sra. Annete Kelly-Wester

