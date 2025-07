Nos mucha nan di Aruba Little League categoria U12 ta cla pa sali Diadomingo awor rumbo pa Curacao pa mira accion den e 2025 Little League Caribbean Tournament cual lo tuma lugar for di dia 7 di Juli pa 12 di Juli na Stadion Post 6.

E mucha nan di Aruba Center League lo sali defende nan titulo di Caribbean Series Champions 2024 den e edicion di e aña aki. Despues di un preparacion intensivo, nos 14 atleta nan, acompanja pa nan coaching staff, lo sali defende nos bandera contra pais nan manera Curacao, Bonaire, US Virgin Islands, St. Maarten, Cuba y Republica Dominicana.

Manera nos por corda, anja pasa Aruba a sa di gana Curacao Liga Pariba den semi-final y asina enfrenta Republica Dominicana den final caminda nan a gana cu score di 2-0 y asina gana nan pase pa e prestigioso Little League World Series na Williamsport, PA.

E anja aki atrobe Aruba ta conta cu tremendo representashon y nos kier desea tur hungador y coaching staff exito pa e reto cu nan lo enfrenta otro siman.