Nos Moneda ta data fo’i 1986 otro simbolo nacional di nos identidad den cuadro di celebracion di Dia di Himno y Bandera

Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) bou auspicio di Ministerio di Cultura ta informando nos comunidad tocante nos moneda cu nos por ta orguyoso di dje for di nos ‘Status Aparte na 1986’.

Nos Moneda:

Aruba a haya su mesun moneda despues di su ‘Status Aparte’ na 1986. E valuta di e moneda ta yama florin. Ta indica esaki cu e letranan AWG. E florin ta consisti di 100 cen. E cambio di un Dollar Mericano ta AWG. 1,77.

Entrante 3 di juni 2019 Aruba a conoce su serie di biyetenan nobo.

Elementonan di seguridad:

-Impresion di tactilidad halto; -Elementonan pa personanan cu deficiencia visual; -Strepi 3D cu movecion; -Inkt cu ta cambia di color;

-Strepi brillante; -Marca di awa; -Registro transparente; -Micro-text y Imagennan; -Impresión di UV; -UV printing;

Tur esaki den sinti, move, wak y examina…

E Biyete di 10 Florin di awe:

E 10 florin ta e prome billete di e famia nobo. E color blauw ta representa e Lama Caribense cu ta forma un parti vital di e ecosistema di Aruba.

Turtuga blanco:

E tortuga blanco ta un di e especienan di tortuga mas grandi na mundo. Aruba su playanan ta un luga favorito pa e animal bunita aki, cu ta den peliger di extincion, pone webo.

Fototo:

E fototo ta un pisca tímido, pero curioso. E ta biba banda di rifnan di coral y yerba di lama.

Bushiribana: Pa gran parti di siglo 19 tabata saca oro for di Aruba su suela door di haci uzo di dinamita. Bushiribana, unda tabata smelt e oro, tabata activo pa 10 aña. Ta calcula cu saca un total di 3 miyon liber di oro for di Aruba su suela.

Waira di lama:

E waira di laman por crece ta un largura maximo di 180 cm. E coral ta orienta su mes den un angulo di 90 grado p’asina e por gara su cuminda cu e movecion di e olanan. E waira di lama ta un carnivoro.

Cas floria y mosaico:

Hopi cas antiguo na Aruba ta decora cu simbolonan cu tin signigficacion special pa e habitantenan di e cas. Ta yama e casnan ey cas floria of cas decora. Tambe hopi cas antiguo na Aruba a uza mosaico cu dibuho di flor of geometrico hopi yamativo y bunita.

Biyete di 25 Flroin:

E 25 florin ta e segundo billete di e famia nobo. E color oranje ta representa e solo c uta briya tur día riba nos isla y cu tambe ta un fuente importante di energia.

Shoshoro:

Shoshoro ta un mata medicinal hopi conoci na Aruba cu por crece te un largura di 13 meter. E shoshoro ta crece riba otro matanan, y asina limita nan di haya solo y stroba nan crecemento.

Trupial:

E trupial ta un di e parhanan mas sorprendente di Aruba. Ta considera e trupial di ta un pirata di neishi. En bes di construi su mesun neishi, e trupial ta busca un neishi bashi of e ta ataca otro para violentamente p’asina por ocupa su neishi.

Shoco:

Contrario na otro shoconan, e shoco Arubiano ta activo durante dia y anochi. El a desaroya pianan largo cu ta permiti’e core y bula alabes ora di jaagmento.

Cas floria y mosaico:

Hopi cas antiguo na Aruba ta decora cu simbolonan cu tin signigficacion special pa e habitantenan di e cas. Ta yama e casnan ey cas floria of cas decora. Tambe hopi cas antiguo na Aruba a uza mosaico cu dibuho di flor of geometrico hopi yamativo y bunita.

Pinturanan di cueva Arawak:

E pinturanan den cueva di Fontein ta representa nos prome habitantenan, e indjannan Arawak. Nan a biba na e costanan di nos isla durante e periodo Pre-Ceramico (2.500 prome cu Cristo – 1.000 despues di Cristo).

Purun di ceramica: Rond di aña 1.000 prome cu Cristo, e indjannan Caquetio tabata biba den 5 pueblo grandi rond di Aruba. Nan a cuminsa traha urna y purun di cerámica, di cual e restonan ta exhibi na Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA).

Biyete di 50 Florin:

E 50 florin ta e tercer billete di e famia nobo. E color cora ta representa e color vibrante di algun especie di flora y fauna na Aruba como tambe e strea cora riba Aruba su bandera.

Cododo:

E cododo ta un especie omnivoro cu ta come fruta, mata, insecto, webonan di parha y raton. E ta hunga un rol importante den Aruba su sistema ecologico door cu e ta spart e simianan di fruta comi riba tera.

Cangreu di tera:

E cangreu di tera ta prefera di sali anochi p’asina evita cu e ta seca door di e solo. Durante e punto culminante di nan periodo di reproduccion, e cangreu di tera ta emigra for di tera pa lama.

Willem III Toren:

Construi na aña 1868, Willem III toren tabata fungi como un faro y tambe como un toren cu holoshi. A cende e candela di e faro pa prome biaha riba e fecha natal di Rey Willem III. E holoshinan tabata e prome holoshinan publico na Aruba.

Cas floria y mosaico:

Hopi cas antiguo na Aruba ta decora cu simbolonan cu tin signigficacion special pa e habitantenan di e cas. Ta yama e casnan ey cas floria of cas decora. Tambe hopi cas antiguo na Aruba a uza mosaico cu dibuho di flor of geometrico hopi yamativo y bunita.

Banana di rif:

Banana di rif ta crece riba Aruba su costanan. E blachinan, stam, fruta, y simia no ta solamente dushi pa come, pero tambe ta beneficioso pa salud.

Biyete di 100 Florin:

E 100 florin ta e di cuatro biyete di e famia nobo. E color berde ta representa e hábitat natural di diferente especie di flora y fauna di Aruba.

Yuwana:

E yuwana ta comunica cu otro yuwananan door di move of sacudi su lele y cabes. E manera y frecuencia di move y sacudi su cabes tin un significación particular pa e otro yuwananan.

Aloe:

Aloe a wordo introduci na Aruba rond di aña 1840 y ta un di e prome productonan di exportacion di Aruba. E mata di Aloe ta resistente y por biba largo.

Toteki:

Ta reconoce e toteki pa e color asimetrico di su lele, c uta varia entre oranje scur y geel. E toteki no ta gusta haltura y casi nunca ta subi mas halto cu 1,5 meter for di suela.

Cas floria y mosaico:

Hopi cas antiguo na Aruba ta decora cu simbolonan cu tin signigficacion special pa e habitantenan di e cas. Ta yama e casnan ey cas floria of cas decora. Tambe hopi cas antiguo na Aruba a uza mosaico cu dibuho di flor of geometrico hopi yamativo y bunita.

Baile di cinta:

Baile di cinta ta un baile folklorico. Durante e baile aki, e participantenan ta vlecht e cintanan cu usualmente ta den e colornan di e bandera di Aruba.

Biyete di 200 Florin:

E 200 florin ta e di cinco biyete di e famia nobo. E color bruin ta representa e suela di Aruba cu ta provee alimento y vivienda.

Dornasol:

E dornasol ta un blenchi cu ta pisa rond di 3,5 gram y por bira mas of menos 8 cm largo. E ta defende e territorio rond di flornan cu hopi nectar na un manera agresivo.

Cas floria y mosaico:

Hopi cas antiguo na Aruba ta decora cu simbolonan cu tin signigficacion special pa e habitantenan di e cas. Ta yama e casnan ey cas floria of cas decora. Tambe hopi cas antiguo na Aruba a uza mosaico cu dibuho di flor of geometrico hopi yamativo y bunita.

Warawara:

E warawara no ta mucho lihe ni agil den aire. E ta prefera di cana of core riba tera usando su pianan largo y fuerte. E ta un di e poco parhanan c uta jaag na pia.

Tuna:

E tuna ta usualmente un mata nocturno. Su flornan ta cora, blanco of geel, y mayoria di tuna tin frutanan comibel.

Caha’i Orgel: E caha di orgel ta consisti di tres elemento, cualnan ta e instrumento musical mes, e persona doño cu ta toca door di draai e man di e instrumento, y e persona cu ta compaña tocando wiri. No por toca tur sorto di musica riba e caha di orgel, pasobra cu e cilinder tin solamente mita di e cantidad di notanan musical cu tin riba un piano regular.

Con pa cuida nos biyetenan:

Banco Central di Aruba (BCA) ta responsable pa e emision di nos biyetenan di florin. Si nan ta daña y nan calidad ta malo, mesora ta saca nan, fo’i circulacion y reemplaza nan cu biyetenan nobo. Asina por sigura un calidad halto di nos biyetenan den circulacion y mitiga riesgonan di falsificacion.

Cosnan pa tene cuenta cu biyetenan.

Kico no mag haci cu nos biyetenan:

-Mishi cu e biyetenan ora cu e mannan tin sustancianan cu por mancha esaki nan. -Dobla e biyetenan sin cu ta necesario. -Machica e biyetenan.

-Pone niet riba e biyetenan. -Skirbi riba of marca e biyetenan.

Por ultimo fechanan importante:

• 3 juni 2019: Emsion di e serie nobo di biyetenan di florin 2019;

• 3 juni – 11 augustus 2019: Co-circulacion di e serie nobo di biyetenan di florin 2019 hunto cu e serie di biyetenan di florin 2003;

• 12 di augustus 2019: E serie di biyetenan di florin 2003 lo sali fo’i circulacion;

• 4 juni – 4 december 2019: Cambio di e serie di biyetenan di florin 2003 pa e serie nobo di biyetenan di florin 2019 solamente na banconan comercial;

• 5 december 2019 – 12 augustus 2049: Cambio di e serie di biyetenan di florin 2003 pa e serie nobo di biyetenan di florin 2019 solamente na BCA.

Informacionnan di nos biyetenan di florin Arubano, CCDN a ricibi nan cortesia di nos Banco Central di Aruba (BCA). Nos moneda, nos biyetenan ta otro simbolo di nos identidad.

Ministerio di Cultura conhuntamente cu Departamento di Cultura Aruba (DCA) y Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) ta aporta na e puntonan di prioridad cu ta cultura y educacion di nos simbolonan nacional di identidad di nos cultura Arubano.

