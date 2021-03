Nos mester ta contento of tristo cu nos futbol di Aruba ta bayendo atras

Opinion Publico:

Seleccion di Futbol local a sali pa Tampa pa hunga 2 wega di eliminatoria mundial Qatar 2022. E pregunta ta nos seleccion tin cu hunga caminda huur stadion otro caminda paso nos pais Aruba no tin un stadion adecuado cu ta cumpli cu siguridad y reglanan di Fifa y Concacaf, tristo di esaki ta cu AVB mester huur stadion riba otro teritorio pa hunga su weganan e biaha aki pa motibo di Covid regla nan di salubridad pero tambe cu Corsow mes mester di su stadion a huur un Stadion y hotel team di logistica te na Tampa pa acomoda e weganan.

Tristo cu nos ta sigui gasta placa ta huur stadion afo un dineral pa motibo di orguyo capricho arogancia powerplay di Dirigente di AVB y FFD cu awe nos no tin un stadion drechi tristo ta con deplorabel e stadion nan ta bou di maneho di Fundacion Facilidad nan Deportivo tanto G Trinidad y Frans Figaroa na noord tristo cu dirigente nan un ta keda tira lodo riba otro mientras e deportistanan ta wordo perhudica cu e wega di poder di e dirigentenan di deporte.

Mientras cu Avb tampoco no ta scapa paso capricho di presidente cu kier hunga poder y cada rato sconde cu Fifa concacaf no lo acepta pa comparti stadion e pregunta kico ta bisa na Fifa cu Concacaf con ta bende nan un futuro stadion combina pa beneficio di e deportista esei mester ta e prioridad no bin caba cada rato cu Fifa cu Concacaf ta contento cu Avb. Ta bay tristo cu te awe nos no tende ni wak riba niun entrevista di Fifa ni Concacaf caba cu Aruba den futbol y Avb ta bay bon si ni stadion nos no tin. Ni un plan di miho futbol no tin cu ta puro show di un era nobo pa un grupito y no futbol den su totalidad. Tristo paso nos futbol ta sangra muri bou di e presidencia aki di AVB cu den 8 aña cu e ta na cabes di AVB ta cierto grupo y club y compania di mercadeo a gosa y disfruta di un era nobo. Pero futbol den su totalidad nos a haña varios documento y tambe nos a haña varios cosnan cu nos ta bay investiga paso tin dirigentenan di club nan no ta bay scapa di faboritismo pa yuda tapa y core campaña pa fabor p’e presidente keda 4 aña mas mester corda tur hende kico a pasa cu dirigente nan di Fifa y concacaf cu cumpramento di voto y faboritismo pa yuda cu cos nan cu ta ilegal. Futbol ta sangra muri tristo pero hende ta contento cu loke nan si ta benificia di dje personal door di ta participa na e mal maneho aki.

Final exito na nos hungadornan di seleccion paso pa nan nos ta contento cu lo gana experencia topando hungado nan profesional cu lo keda pa nan un recuerdo pa semper .

