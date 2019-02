Nos mester diversifica pa sigura di no bira economicamente vulnerabel

Tin hende pro y contra e desaroyo den cuadro di expansion di mas camber di hotel pa nos isla pa diferente motibo, y cu argumento valido for di ambos banda.

Parlamentario Daphne Lejuez ta subraya cu sinembargo semper ta bon pa evalua tur argumento a base di balans (Carrying Capacity y Tourism Maturity).

E parlamentario ta enfatisa cu desaroyo turistico berdad por trece actividad economico, pero tambe por crea un desbalansa den nos comunidad pa loke ta e efecto riba nos medio ambiente, infrastructura, servicionan publico, servicio di cuido, vivienda, scolnan y mas. Particularmente si mira cu instancianan den e ramo hotelero, manera AHATA cu ta representa e empleadornan di mas grandi, nan mes ta indica cu nan ta pasa trabou actualmente pa haya hende pa traha den sector y cu lo mester busca mas hende di exterior.

Vulnerabilidad cu esaki ta trece

“Otro factor pa considera tambe ta nos vulnerabilidad si sigui expande solamente den turismo – nos mes por a wak durante caso Holloway con un incidente asina por afecta henter e mercado turistico di nos isla,” segun Parlamentario Lejuez. Of kico un alerta di Zika of un recesion den nos mercado mas grandi (Merca) por nifica. “Of un desaster natural fuera di nos alcance,” Lejuez ta sigui comenta. Tambe, e Parlamentario ta enfatisa cu mester wak rond di nos den regio cu lo bay habri mas camber di hotel bek despues di e desaster di horcan, y con nos lo bay competi cu esakinan pa mantene e cambernan cu nos tin caba (sin agrega nobo) yen y cu turistanan di calidad, y no competi a base di prijs/baratiyo pa por yena camber.

Mas turista di calidad

Gobierno actual, y MinTVS su vision ta cuadra cu esaki, esta ‘high value, low impact,’ cu ta nifica mas turista di calidad y no necesariamente mas camber di hotel. Locual nos mester, segun Parlamentario Lejuez ta splica, ta amplia nos entrada riba e cantidad di turistanan existente y cu un fondo actual di ATA di 100 miyon pa aña of hasta cu menos, ta hopi sigur cu esaki por wordo logra. Pa loke ta e parti economico, Parlamentario Lejuez ta sigui splica: “nos mester diversifica pa sigura cu nos no ta asina vulnerabel. Pa por logra diversificacion mester crea e condicionnan faborabel pa inversion y reduci e costo pa haci negoshi na Aruba pa nos por ta mas atractivo den region.” Gobierno ta trahando riba esakinan por medio di reforma fiscal y un plan economico cu dentro di poco lo wordo presenta.

Segun WTTC (World Travel & Tourism Council), na 2017 turismo a contribui cu 87% na empleo di Aruba (directamente y indirectamente). Esaki ta un cifra hopi halto y ta refleha nos vulnerabilidad pa cu Turismo. Pa cupo di trabou, e lo ta bon pa haci un esfuerso pa atrae y duna incentiva na companianan pa establece cu lo emplea of entrena nos hendenan pa tipo di trabou cu ta paga miho y cu nos hendenan por haci cu conocemento actual cu nan tin, segun e parlamentario ta enfatisa.

Desaroyo di un sector nobo?

E realidad ta keda cu gran parti di nos poblacion no ta desea di traha den hotel, pero kizas si den e sector hotelero cu ta sostene e industria of sector nobo cu por wordo desaroya. Aki por pensa por ehempel na crea un waf na San Nicolas unda cu por crea un HUB den regio pa barconan mas grandi (Panamax of New Panamax), of un ‘Ship Repair and Maintenance’ hub unda cu barconan grandi y chikito por haci uzo di e servicio aki, y unda cu ofishinan existente y nobo por wordo desaroya cu ta paga bon y cu tin beneficio positivo pa nos hendenan.

