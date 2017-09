Cambionan den infrastructura ta inherente na desaroyo di un pais. Desaroyo di un pais ta implica tambe cu tin atencion y maneho pa medio ambiente, entre otro pa salvaguardia y cuida su naturalesa.

Riba 16 di Februari 2013 tur 21 miembro di Parlamento a firma un mocion unda a defini 16 area di naturalesa cu lo wordo proteha. Te cu awe esey no a tuma lugar.

Un maneho di medio ambiente ta exigi, seriedad, un maneho consistente y ehecutabel. Un aspecto cardinal den esaki ta un cuadro legislativo solido, un acercamento integral y un plan di implementacion realistico.

Partido POR ta para firme pa esaki den su vision ’17-’21.

Propone leynan no tin balor si no tin maneho pa implementanan. Banda di esey, integracion di e ley, un plan di control y sancion como tambe un plan di conscientisacion ta sumamente necesario.

Nos medio ambiente ta cada dia mas bou di presion. Solamente intencion pa proteha naturalesa no ta suficiente. Ta rekeri un acercamento activo, inclusivo y consistente pa percura pa nos recursonan natural unico no bay perdi pa semper. E maneho actual di medio ambiente ta sumamente fragmenta y no ta bon organisa, locual, comprendibelmente ta conduci na frustracion cerca e NGO-nan cu ta activo riba e tereno di medio ambiente.

Nos comunidad ta birando cada bes mas consciente di e balor di cuida nos medio ambiente y organisacionnan individual ta haci hopi esfuerso pa duna aporte den esaki. Ta responsabilidad di gobierno pa tuma un actitud proactivo den e esfuersonan aki.

Den su Vision ’17- ’21 partido POR ta subraya e responsabilidad aki dor di defini e 4 aspectonan indespensabel pa un maneho di proteccion di medio ambiente factibel esta: un cuadro legislativo, un maneho integral, un plan di control y sancion y conscientisacion di nos comunidad.