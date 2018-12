Nos leynan mester wordo actualisa pa ora di proteccion di menor

Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social, ta splica ariba cua ta e pasonan cu lo tuma ora haya casonan di muchanan den problema social.

Ta kita e derecho di e mayornan, pa duna e voogd na otro persona. Segun Sra. Hernandez, e proceso aki ta canando, pero e ta un tiki mas complica cu hopi ta kere, cu e lo por wordo regla den un rato. Tin un shortage na voogd, ya cu niun hende no kier ta voogd di un mucha di 15 aña cu ta haci cosnan cu no ta bon. Riba e parti aki lo mester bay traha, segun Sra. Hernandez.

Tambe ta den discusion kico ta e tarea di Asunto Social den e parti di ayudo boluntario, y esun di voogdijraad cu ta esun obligatorio. Esey tambe ta den discusion. Lo tin di bay papia tambe, di kico ta bay ta e tarea como instancia, esey ta rekeri un tiki mas pensamento, y lo mester bay papia cu gobierno y parlamento pa bin cierto cambionan den esaki.

UNICEF a bisa cu e leynan ta cay bou di cierto departamentonan, y cu lo mester wordo revisa. E no ta complica, pero e ta tuma tempo. Si kier pone cuido bou di Asuntonan Social, y investigacion di un famia, pa kita e mucha, solamente bou di Ministerio Publico. Kico mester pasa ariba tereno di leynan, no ta un, dos, tres ta haci algo asina. UNICEF ta bisa cu p.e. cu voogdijschap no por ta bou di e responsabilidad di un fundacion. E mester bay bou responsabilidad di gobierno. Esey kiermen cu lo bay tin cambio, ariba e puntonan aki. Pero e no ta algo cu ta sosode di anochi pa mañan. No por bisa cu nos leynan ta hopi anticua, pero cierto cosnan tambe mester wordo cambia, cu tin di haber cu e mandato di cada instancia. Esey mester wordo mira, investiga y revisa. No ta asina di un pa otro ta haci esaki. Pero si ta kere cu lo por keda cla cu e investigacion, pa wak kico tin mester pa pone tur cos na su luga, den e termino di un aña.

Sra. Hernandez a sigui bisa cu den caso di un urgencia hopi grandi, e caso ta yega cerca polis. Y polis mester evalua con urgente e caso ta. E caso si ta hopi urgente ta bay Voogdijraad. Y polis ta meld esaki tambe na Bureau Sostenemi, como caso di abuso of negligencia. E ora e cos ta cuminsa gana. Awor ta asina cu ora cu’n caso ta urgente y e ta wordo mira tambe, of considera door di polis y Voogdijraad como urgente, e ta wordo trata cu urgencia mas cu claro. No por laga un hende den un situacion deplorabel, den e situacion aki.

Si cualkier hende wak algo cu no ta klop, cu ta relaciona cu mucha, meld esaki na Bureau Sostenemi. Y si e caso ta hopi serio, e ta wordo trata di biaha, segun Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Economico.

Comments

comments