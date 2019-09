Nos kier pa comunidad conoce e hoya di muchanan cu ta bini na Scol Basico Dornasol

Director di Scol Basico Dornasol Sra Rosy Abreu durante conferencia kier a gradici e pueblo di Aruba cu ta yudando nan y e tiki cu nos falta pa keda yuda pa haci deseo di e scol y muchanan uno posibel. Ban tene cuenta y yuda e muchanan di Aruba, nos kier pa pueblo cera conoci cu e hoya di muchanan cu ta presenta na e scol aki cu ta muchanan super special pero e muchanan aki ta extra special y nan tin un inteligencia di un promedio normal of hasta inteligencia basta halto y muchnan cu tin problema cu algun parti di nan conducta. Nos tambe tin cosnan cu ta haci nos nervio y e muchanan aki ta mescos porta nan ta sufri di ADHD, algun stornes y of spectrum di autismo cu ta cosnan masha normal, y no kermeen cu e muchanan aki no por conta mas e poblacion di e muchanan ta relativamente grandi den nos pueblo di Aruba y hasta na mundo. E muchanan aki ta un parti di nos mayan y si nos no inverti y reenforsa den e muchanan aki di berdad e balor cu nan tin mayan nos tin un pueblo hopi lastima, ora cu nos no duna un man. Sra Rosy Abreu kier a manda e mensahe pa e comunidad cu aboso por yuda nos pa e bus di e muchanan por ta posibel cu e colibri ariba dje bo por bisa cu ma contribui pa e muchanan cu ta core den e bus por yega nan actividad, les di landra y mucho mas.

