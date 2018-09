Nos Herencia Intangibel – Sabiduria di nos grandinan (2)

Dia 31 di augustus ultimo, Comision Nacional di UNESCO Aruba, hunto cu Archivo Nacional di Aruba, Departamento di Cultura, Bureau Rampenbestrijding, Stichting Rancho y UNOCA, a organisa un encuentro cu algun persona pa papia riba nos herencia cultural y mal tempo. En total a participa 30 persona, di diferente instancia y organisacion.

Durante e encuentro aki Rene Ridderstaat, funcionario di prevencion y mitigacion na Bureau Rampenbestrijding, a duna un presentacion relaciona cu peligernan cu por aparece na momento, unda Bureau Rampenbestrijding mester actua. Tambe ela trece dilanti con nos comunidad mester actua den situacionnan di disaster y emergencia.

Sr. Raymond Hernandez, director di Archivo Nacional Aruba, tambe a duna un presentacion relaciona cu proteccion di nos documentonan valioso durante di un disaster relaciona cu mal tempo.

Despues di e presentacionnan tabatin oportunidad pa tur hende presente bay traha den grupo y aki trese dilanti tur loke cu nan sa di nos grandinan, relaciona cu mal tempo.

Entre otro a documenta e conocimento y practica di nos grandinan relaciona cu desaster natural. Esaki por ta un yobida severo, horcan, hos, temblor, pero tambe candela of otro daño ocaciona a base di actuacion di hende. Particularmente UNESCO ta inventarisa cua ta e conocimento di nos hendenan di antes, ora cu nan tabata haya nan confronta cu mal tempo. Un cantidad di practica y conocemento di nos hendenan a bini dilanti, tanto prome, durante y despues di un mal tempo.

Pa motibo cu UNESCO ta pidi pa tin contacto amplio cu comunidad den cada pais miembro , Comision Nacional di UNESCO Aruba ta invita bo persona of bo organizacion pa participa na e siguiente encuentronan, cu ta bay tuma luga: diahuebs 13 di september 2018, na na Scol di Arte, San Nicolas y

diamars 18 di September na DLVVM (Santa Rosa), na Piedra Plat. Tur dos encuentro ta cuminsa 7.00 or di anochi y ta termina 9.00 or. Entrada ta gratis.

Nos ta invita particularmente nos cunukero y nos piskadonan, pero tambe tur otro persona cu tin e conocimento di con pa anda cu mal tempo, pa bin comparti nan conocimento cu nos. Pa mas informacion por tuma contacto cu secretariado di UNESCO Aruba na tel. 583-5863 of via e-mail [email protected]

Comments

comments