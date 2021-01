Nos hendenan special a haya falta di ambiente di fin di aña cu nan semper a conoce

Covid19, manera nos tur sa, a impacta henter mundo, haciendo cu nos mester adapta na diferente maneranan pa anda y comunica cu otro, como tambe diferente cosnan cu mester wordo prohibi pa bienestar di un y tur. Pa nos hendenan special, of cu deficiencia intelectual aki na Aruba, esaki tambe a trece su impactonan.

No solamente na Centro Man Na Obra, pero tur otro departamento di e fundacion pa esnan cu deficiencia intelectual, tin e custumber na cabamento di aña pa tene actividadnan cu clientenan, actividadnan social recreativo, tur eseynan mester a wordo adapta. Clientenan tin e custumber pa cera aña cu fiesta, baile y dande, pero no por a haci esey manera tur aña. Nan a haya nan Kerst Dinner pero cada un den nan grupo, separa for di otro, sinta leu for di otro, pasobra mester a sigui cu tur regla di distanciamento social.

A cera aña asina, “y ja, no por otro,” Elvira Tromp, cabesante di Centro Man Na Obra, e departamento di adulto di fundacion pa esnan cu deficiencia intelectual ta expresa. E ta sigui na splica cu e clientenan a keda na puntra unda e bandanan ta, dicon no por baila, pero mester splica nan. “Claro no ta tur tin mesun comprendimiento, nos fundacion ta consisti di diferente nivel di funcionamento, tin cu si ta compronde, y tin cu ta bisa bo cu e Covid tin nan fada.”



Ainda no ta tur cliente ta biniendo e centro, tin algun cu ainda no ta bini, cada bes e famia of mayor ta bisa pa warda casonan baha pa por laga nan bini bek. Aworaki tin algun mayor cu a bisa pa laga fiestanan di December pasa, y pa Januari e cliente por cuminsa bini bek, pero awor cu casonan a bolbe aumenta, ta hayando yamada pa wanta un rato pa trece nan. “Nos ta compronde esey tambe, y pa e clientenan, pa algun di nan e no ta mesun facil, pasobra pa hopi bin un afdeling, bin nan centro, e ta nan mundo, nan ta sali di nan rutina diario di ta na cas, nan ta topa cu nan amigonan akinan, nan ta participa cu nos programanan.”

Desde cu Covid19 a cuminsa, a hinca den protocol cu tur cliente cu no ta biniendo, pa tuma contacto semanalmente si ta posibel cu nan. E medio di tecnologia ta tog yuda aworaki cu por tene bon contacto cu nan via nan cas.

