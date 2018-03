Nos grandinan merece un cuido di calidad halto

Loke a bin ta wak pa basta aña y unda cu e ley pa cuido di nos grandinan a bin na vigor dos aña pasa, y e caso di cas di cuido di hende grandi a hala bastante atencion den comunidad, segun Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis.

E ley aki ta algo cu Sr. Gino Goeloe di Wit Gele Kruis ta para pe. En berdad mester wak pa hende grandi por tin un cuido di calidad halto, y cu e casnan priva mester cumpli cu e exigencianan. Nan tabata na altura di esaki ya cu nan tambe sinta Volksgezondheid den pasado unda cu algun aspectonan mester wordo cambia, pero sin control nada no ta cambia.

Door di Inspectie e control aki e cambio a cuminsa tuma luga y pa cu esaki Sr. Gino Goeloe a expresa cu tin hopi satisfaccion riba e hecho aki caminda cu lo bay educa e personal y doñonan di e casnan di cuido priva pa nan siña con lo mester ta e trato pa cu nos grandinan cu un nivel halto di cuido.

Ta un realidad cu cierto luganan di cuido no lo tabata cumpli cu e aspectonan rekeri pero tambe ta comprendibel cu e ta tuma tempo pa cambia esey luga cu awor aki Wit Gele Kruis ta mustra su apoyo riba esaki.

Tin algun punto specifico cu mester cuminsa traha riba dje manera e higiene, veiligheid, calidad di servicio di e personal tambe unda cu e personal encarga lo mester tin certificado of curso aproba den a area aki. Kiermeen cu mester tin hende profesional den e ramo aki pa por cumpli cu e trabou.

Casnan di cuido di hende grandi lo mester keda wordo controla, educa y señala tambe ora lo por tin iregularidad ya cu ta trata di cuido di ser humano, asina Sr. Gino Goeloe a sigui bisa. E proposito lo ta pa mehora e calidad di servicio na e pashent. Mester corda cu ta cu bida di hende ta tratando aki, y tambe e trabou den conhunto di tur e instancianan concerni Wit Gele Kruis, Maristella, casnan di cuido entre otro lo ta clave tambe pa e exito.

Kehonan a baha tambe unda cu toch lo keda traha un plataforma dedica pa cu esaki na cargo di un team y cierto cosnan tabata wordo señala. Awo cu Inspectie a cay aden, cos ta bira mas serio, pasobra ta bin un rapport acerca tambe cu ta bay den e caso aki na Minister cu e debido tempo unda tin e oportunidad pa cambia e puntonan necesario.

E otro reto ta grandinan na cas, y esaki lo ta un epoca bunita tambe pero Sr. Gino Goeloe a splica tambe cu ora nan lo haya malesanan cronico, lo por bira un bedliggend pacient, cu mester di extra cuido. Aworaki falta di personal ta un problema cu mester a pone riba un lista di espera, di esunnan cu mester warda, y tin biaha nan tin cu warda 3 pa 4 luna.

Wit Gele Kruis hunto cu AZV nan lo ta dunando e apoyo di hopi tempo caba riba e topico aki caminda cu nan ta bezig pa por haya mas personal cu por traha den style di piket, y lo kier pa yega duna un servicio di 24 oranan ya cu den caso di Wit Gele Kruis nan ta traha te 5 or pm .

Tur esaki lo mester bay den forma gradual cun’e caminda cu por yega ta na duna servicio na cas di e pashent prome cu yama ambulance pasobra tin biaha esaki no ta necesario.

Tin un rapport unda ta indica cu biehes lo ta den aumento na Aruba y net awor aki mester haci cambio, expande e servicio siendo cu hasta kisas cu un servicio di personal cualifica den e pashent su cas cu cuido 24/7 lo baha e necesidad di bay interna un cas di cuido.

Por ultimo, mayoria di hende grandi lo ta kies pa keda pasa nan biehes na cas y pesey tambe lo bin cu e iniciativa aki pa expande e cuido na cas y esaki lo ta e vision di Wit Gele Kruis. Tin tur rapport ariba mesa y ta wardando pa tuma un decision pa expande e servicio di Wit Gele Kruis.

Comments

comments