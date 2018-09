Nos enseñansa mester ta digitalmente alfabetisa

Minister di Enseñansa ta sumamente contento cu SKOA a dicidi di tuma e iniciativa aki pa organisa e dia di estudio pa e maestronan. Drs. Rudy Lampe, mandatario encarga cu Enseñansa ta splica.

Tur profesional mester actualisa nan mes, actualisa nan conocemento y esey tabata e intencion di e dia di estudio. Y p’esey ministerio di Enseñansa a autorisa e dia liber aki pa asina e maestronan por tin un dia di estudio.

Mas aleu, e mandatario a sigui bisa cu ta necesario pa e maestronan cera conoci cu e trend nobo cu enseñansa mester bay aden. Aworaki enseñansa no por ta basa solamente ariba conocemento. Pasobra cu no ta suficiente pa djis consulta “Mr. of Juffrouw Google”. Nos enseñansa mester bay aworaki ariba e “21st Century Skills”. No ta suficiente mas pa survive den siglo 21, pa bo siña un mucha scirbi y lesa. E skill ey no ta suficiente mas. Mester bira “digitaal geletterd”, no por keda “digitaal analfabeet”. P’esey digitalisacion den enseñansa ta necesario.

Ministerio di Enseñansa na comienso di su mandato a anuncia e proyecto di digitalisacion. A cuminsa un proyecto grandi cu Setar pa tur scol haya wi-fi, cu velocidad suficiente. E proyecto aki ta casi cla. Y p’esey e dia di estudio aki ta fit den e plan nacional. Mescos cu pa survive den siglo 21, mester siña e skills di siña diferente idioma, pa cual ta bin cu’n scol multilingual. Un biaha mas, e dia di estudio aki y otronan cu ta bay bin, ta relata cu e maneho cu gobierno ta haciendo.

Riba e pregunta con ta bay prepara e grupo di maestronan cu tin mas di 20 aña caba, e mandatario a splica cu si ta posibel. El a splica cu tin un persona di 88 aña ta siguiendo un curso riba e plataforma Cursera, cual ta un plataforma cu ta ofrece diferente cursonan.

E meta principal di e dia di estudio, ta formacion, “deskundigheids bevordering”, actualisa conocementeo di nos profesionalnan. E not a dirigi ariba maneho, e ta dirigi ariba fortifica ariba actualisacion di conocemento di nos profesionalnan. Te asina leu, e relato di Minister di Enseñansa, Drs. Rudy Lampe.

