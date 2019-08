Nos compromiso ta pa informa comunidad di nos leynan y nan derechonan

Den e ultimo luna nos lectornan por a nota cu semanalmente PHP pa medio di su projecto ‘Tienda di Ley’ ta publica diferente articulonan riba e tereno di leynan familiar. E demanda pa haya informacion ta uno cu hopi tempo tawata existi y no ta tur ora nos leynan lo ta simpel pa compronde. E meta principal for di un comienso semper tawata pa brinda comunidad cu e asistencia huridico cual ta algo cu no tur biaha lo ta pagabel of acesibel.

Den e luna cu a pasa nos a dedica hopi tempo na e topico derechonan di famia y a hasi un quickscan di algun articulo den nos codigo civil. E feedback cu nos a ricibi for di pueblo tawata uno positivo mirando cu cada diasabra cu pasa nos a haya mas ciudadano cu a aserca y confia nos cu nan preguntanan huridico. E debido consehonan ta wordo brinda y e ciudadano ta wordo guia tambe den e proceso. Un di e topiconan cu a gara hopi atencion tawata e tema di ‘ouderlijk gezag’, pa cual te dia di awe nos ta brindando e servicionan necesario pa yuda mayornan cu esaki.

Den transcurso di e simannan nos dilanti nos lo continua cu algun tema mas relaciona cu derecho di famia y tambe lo pone enfasis riba derecho di nos muchanan. Den futuro otro temanan cu lo bai bin dilanti ta relaciona cu nos leynan laboral, derechonan basico cu ta ankra den nos leynan penal, leynan fiscal, derechonan humano di diferente tratadonan y nos constitucion.

Tienda di Ley ta un projecto special y diferente cu a demostra derecho di existencia. Na september benidero nos lo cumpli 1 aña sirbiendo pueblo cu asistencia huridico gratuito. Pa nos boluntarionan y huristanan den formacion e ta un placer di por sali na defensa y informa esnan cu no tin e conocemento di nan derechonan. Pronto den nos team lo tin algun graduado for di e facultad di ley y asina nos Plataforma ta continua na crece profesionalmente.

Colaboradornan y huristanan den formacion di ‘Tienda di Ley’ ta spera cu e comunidad ta contento cu nos servicionan. Adicionalmente nos kier gradici e abogadonan cu ta traha tempo den nan schedule ocupa pa asisti Tienda di Ley den materianan cu ta mas compleho. Nos kier pa nos lectornan tene na cuenta cu varios biaha e temanan cu nos ta trata por resulta di ta mas amplio cu loke nan ta parce. E motibo di esaki ta cu no ta tur ora e ta posibel pa logra scirbi of informa di tur cos riba e tema. Si abo como lector tin pregunta relaciona cu un di e temanan cu Tienda di Ley a trata, semper bo por aserca un abogado of hurista dibo preferencia pa mas informacion den detayes. Tienda di Ley ta brinda servicio riba diasabra di 3 pm – 5pm na Cas di partido, pueblo di Aruba ta cordialmente invita pa asisti si acaso ta desea asistencia huridico gratis.

