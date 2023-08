Den 2023 Ateliers ’89 ta presenta atrobe un seleccion di artista na kende a pidi si nan por/kier refleha riba un tema actual cu tambe ta afecta e sociedad di Aruba. E tema cu a scoge e biaha aki ta e concepto di genero. Gender ta un exhibicion di arte contemporaneo for di diescinco artista Arubiano cu lo ta accesibel pa publico en general, pa un tempo limita cuminsando diadomingo awo.

Kico genero ta y con ta experiencia genero ta hopi presente den nos consenshi, specialmente di e hobennan. No ta balota mas si bo ta identifica of no cu e caracteristica fisico di un homber of muhe. Esaki ta un comprondemento cu poco poco ta penetrando sociedad cu studiante universitario na cabes di e movemento.

Hopi instituto awendia ta puntra, entre bo dato, con bo ta identifica bo mes. E informacion al respecto ta abundante riba internet. Y aunke e idea no ta pa profundisa den dje, si ta considera importante pa ta consciente; y unda cu por, sac’e for di e cuadro di taboo pa uno caminda tin libertad pleno di manifesta loke ta sinti.

Ainda na hopi pais homosexualidad ta estrictamente prohibi y ta core e riesgo di cay cera of ta asesina. Pa esunnan cu ta sinti diferente ta un lucha inmenso y doloroso pa identifica cu nan ta sinti diferente di con nan ta mustra. Te hasta na e asina yama paisnan mas progresivo, no ta obvio cu por lanta siendo ken bo ta y na un manera safe.

Cualidad di cada artista y su afinicion pa e tema tabata decisivo den e seleccion di participante. A scoge deliberadamente pa presenta artista di diferente generacion y na diferente etapa di nan desaroyo. P’esey, fuera di nombernan bon conoci, tambe tabata kier talento nobo. E exhibicion ta consisti di piesa di arte, instalacion, cuadra, potret, escultura, video y proyeccionnan.

E obra y artistanan invita ta: Unjudged di Jhowell Maduro, Reveal di Sharelly Emanuelson, Silhouettes di Raily Yance, Ethereal y Pudenda di Velvet Zoe Ramos, Beyond Anatomic Totems di Aldrich Kelly, Portals of Fortune di Elvis Lopez, Free Your Minda di Zelda Curiel, Re(son) Ansia di Adriano Nanof, Creator of All di Suzzane van Spall, Chronicles of a Struggle di Danilo Geerman, Give Me My Flowers When I’m Aliva di Romelinda Maldonado, Detached di Fernando Vermeer, Tropical Pride di Bodhi Bodhisatva, Intersecting Perception di Egmar Irausquin y My Identity Gender di Nohemy Habibe.

Apertura di ‘Gender’ ta tuma luga diadomingo awo 6 di augustus, pa 6’or di atardi na sede di Ateliers ’89 na Dominicanessenstraat na Playa. Pa mas informacion por bishita www.ateliers89.aw of nan cuenta di Facebook. Ta gradici enormemente e contribucion di e siguiente entidad cu ta haci e exhibicion posibel: Mondriaan Fonds, UNOCA, Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Compra N.V., La Cabana Beach Resort & Casino, Setar NV, Garage Centraal Aruba, H&H Spirits & Wine, Checkpoint Color y Vibration PR.