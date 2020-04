Nos artistanan local ta exitoso un biaha mas den exterior

E Artistanan di Aruba Cesar Olarte y Ataniro a realisa un video clip dirigi pa David Wever cu un di Artista nan mas popular di Cuba actualmente

E hoben Cubano, Yoyo Ibarra, a keda reconoci como un di e artista nan di mas prominente di Cuba pa Billboard Latino, un di e influente nan di mas grandi den musica latina ta skirbi – esta Leila Cobo.

Su tema anterior, Q uedate , a ocupa e posicion #1 pa 14 siman den e lista nan mas prominente di Cuba. Mester menciona tambe cu e video clip “Quedate” a wordo nomina pa e mihor video di ana Y tambe tawata bao di encargo di David Wever.

Den un entrevista cu David Wever, e la conta cu ora e la traha cu Yoyo na New York na comienso di 2019 e la bisa Yoyo cu lo ta bon pa e bishita su isla natal mirando cu Cuba y Aruba tin hopi en comun. David na su turna na Aruba a crece ta admira Ataniro cu Cesar Olarte, y na Januari 2020 e oportunidad a aparece ora Yoyo Ibarra tawata di paseo na Aruba anto a dicidi di realisa e produccion nobo hunto cu nan.

Wever a percura pa e direccion creativo di e video clip “Pa’Mi” Conhuntamente cu un equipo impresionante e la pone e produccion aki riba pia den un tempo record back den januari.

Ataniro ta bin ta profila su mas di 25 aña den farandula na Aruba, Curacao, Boneiro, Hulanda y mas pais nan.

E produccion nobo “PA MI”, ta un produccion musical bou direccion di Jonathan Vieira. E tema ta un fusion di e estilo unico caribense cu Ataniro so por trece cu ne hunto cu e musica na estilo di poesia di Yoyo Ibarra. E ta pionero den musica popular na Aruba y ta un forsa constante y formidable den nos comunidad. Ademas di esaki e la trece su experienca na mesa cu a pone cu Yoyo Ibarra a sugeri pa nan usa e idioma papiamento den e cancion.

Cesar Olarte, un cantante cu no mester di introduccion, un di e mihor voz nan cu Aruba a produci den su historia cu tambe ta marcando paso pa subi riba tereno internacional un biaha mas. Nos por corda Cesar a hiba Aruba su nomber hopi halto na varios país na unda cu su voz único a percura pa entre otro e bira ganador di un Latin Grammy. Cesar Olarte ta conoci pa ta un cantante versatil cu por interpreta diferente ritmo y genero di musica. For di su comienzo como un mucha homber chikito te cu awe na unda e y su famia henter ta musiconan y cantantenan hopi abil y reconoci. Cesar tambe ta un di e cantantenan cu lo profila den e producción di Yoyo Ibarra cu su voz unico cu un biaha mas ta capta e atencion di e publico internacional.

E video clip pa wordo lansa manan mainta 9 di april, 2020 pa 10 di mainta via YouTube.

