Dialuna atardi hunto cu Minister President sra. Evelyn Wever – Croes y Parlamentario sr. Alvin Molina nos a ricibi bishita di presidente di Kiwanis Club of San Nicolas sra. Endrah Richardson-Gumbs y vice- presidente sra. Joanette Vrutaal. Durante e encuentro ameno sra. Richardson – Gumbs duna nos splicacion amplio di e proyectonan cu Kiwanis Club of San Nicolas ta haci na bienestar di e muchanan di San Nicolas. Como tambe di e logronan cu e club a obtene durante nan dos aña di existencia.Kiwanis Club of San Nicolas ta un organisacion di boluntario y ta conta cu bintinuebe miembro activo den e districto di San Nicolas. Durante e reunion a presenta e ultimo proyecto cu e club a lansa esta ‘Smile Drive’.

E proyecto ta encera cu cada persona cu cumpra un tumbler, ta contribui pa un mucha di menos recurso por bishita dentista pa haya su saneringsbrief pa despues e por drenta den sistema di AZV. Tambe nos a ricibi invitacion pa asisti e ‘Charter /Installation Event’ di club di servicio di hoben pa hoben ‘Builders Club Filomena College’ cu lo ta bou guia di Kiwanis Club of San Nicolas. E ta un proyecto pa hobennan di Filomena College MAVO unda lo siña e hobennan entre otro; liderazgo, e importancia di traha den ekipo y duna bek comunidad. Den nomber di Gobierno di Aruba nos ta gradici Kiwanis Club of San Nicolas pe bunita trabou cu nan ta haci pe muchanan di Aruba specialmente pe districto di San Nicolas y bisindario.

