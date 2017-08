Noord Korea a manda misil riba teritorio Hapones

PYONGYANG, Noord Korea – E regimen di Noord Korea a efectua lansamento di un misil nobo no identifica, cu a pasa riba e teritorio di Hapon, segun prome minister Hapones, Shinzo Abe.

E sistema di alerta a conseha pobladornan di nort di e pais, tuma precaucion, aunke nan no a reporta ningun tipo di daño, e agencia di noticia Reuters a laga sa.

“Nos lo haci tur posibel pa proteha firmemente, bida di e hentenan,” Abe a bisa.

E vocero di Pentagono Mericano, coronel Robert Manning, a informa cu “e Comando Norte Americano di Defensa Aeroespacial, a determina cu e lansamento no ta representa un menasa pa Norte America.”

E lansamento nobo aki a tuma luga oranan despues cu e regimen di Kim Jong-un a menasa e Gobierno di Merca pa “sink tur su teritorio bao di awa.”

E tension entre Washington y Pyongyang a intensifica despues cu Noord Korea a asuma na posibilidad di ataca e isla Mericano di Guam den Pacifico.

