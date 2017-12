Noel Werleman a saca e Best Shot di Taekwondo 2017

Noel Werleman di www.297sports.com a saca e Best Shot di Taekwondo na Best of the Best Taekwondo Challenge. Durante di e Cena di Pasco di Brazil Taekwondo Stichting a entrega Noel Werleman e potret cu a wordo imprimi Ariba Aluminium. Noel Werleman a ricibi esaki dilanti di tur medio di prensa y invitadonan.

Noel Werleman no a spera esaki y a keda masha contento cu e bunita gesto aki cu tabata un sorpresa pe y un regalo pa bida.

Director di Lotto pa Deporte sr. Di-Estefano Wernet a entrega un cell booster na Alberto Klabér den nomber di Lotto pa Deporte.

Brazil Taekwondo Stichting a presenta nan directiva nobo na e Cena di Pasco. presidente: Alberto Klabér, vice Presidente Andy Fradl, Secretaria Marilou Fradl, Teserrea Josefa Willems, miembronan di directiva: Danica Delamore, Judith Nassy y Jervis Lowe.