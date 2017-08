Nobena na honor di La Birgen Maria den naturalesa

Na tur devoto di La Birgen Maria nos ta extende un invitacion pa asisti na un nobena na honor di E Señora di tur Pueblo cu lo tuma luga den naturalesa.

Diamars, 12 di September 2017 – 06.00 a.m – Cueba di Lourdes na San Nicolas

Diaranson, 13 di September 2017 – 06.00 a.m – Rooi Kochi (Sero di Bahia) – ta reuni na Jara

Diahuebs, 14 di September 2017 – 06.00 a.m – Parke Nacional Arikok (na entrada)

Diabierna, 15 di September 2017 – 06.00 a.m – Casibari (den e hoffi)

Diasabra, 16 di September 2017 – 09.00 a.m – Aruba Nautical Club na Spaans Lagoen

Diadomingo, 17 di September 2017 – 06.00 a.m – Hudishibana (California Lighthouse)

Dialuna, 18 di September 2017 – 06.00 a.m – Bushiribana

Diamars, 19 di September 2017 – 06.00 a.m – Kapel di Alto Vista

Diaranson, 20 di September 2017 – 06.00 a.m – Hooiberg (na su pia, na e trapi)

Tambe nos ta extende un invitacion pa asisti na un dia di oracion cu lo tuma luga riba diasabra, 23 di September 2017, den Cas di Cultura. Entrada ta gratis tanten cu tin cupo.