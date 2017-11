No tur informacion por wordo suministra na pueblo di biaha pa no stroba investigacion

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker ta al pendiente di e caso lamentabel caminda cu un criatura a fayece y un otro su paradero no ta conoci, pa cual minister ta keda reuni cu Alto Mando Policial y instancianan cu ta resorta bou di su cartera tocante e caso lamentabel aki.

E minister a gradici Ministerio Publico, Marina Real y Cuerpo Policial pa nan plan di accion.

Den cuadro di buskeda di e criatura di 3 aña, autoridadnan a bin topa cu un otro criatura di 2 aña cu tambe tabata perdi. Entre tanto a detene wela, en todo caso un familiar hopi cerca, cu ta spera cu lo por duna mas informacion y indicacion di unda cu e criatura ta.

For di mainta trempan, mr. Andin Bikker, como minister di husticia ta keda pendiente di cada esfuerso, y ta keda al tanto di tur informacion cu por drenta. Lo keda mantene e pueblo al tanto di kico precisamente di e buskeda. Esaki no solamente ta un buskeda pa un persona perdi, pero tambe ta un investigacion penal. E prome suceso dne e caso aki, a yega hospital maltrata cu despues a fayece. Den henter e caso a bin Sali afo cu tin un otro criatura perdi, cu te ainda no sa su paradero.

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker a subraya cu no ta tur informacion cu drenta por duna di inmediato, ya cu esaki lo por stroba e investigacion. Na su momento, vocero di polis, Sr. Lito Lacle, lo suministra e informacion na pueblo.

Tin diferente camindanan cu di un manera of otro, cu no a drenta na consciencia di un persona, of e no a realisa, cu lo por tin indicacion di algo no a bay bon of cu por a preveni esaki. Mester traha pa preveni esaki den futuro.

Dialuna e minister lo reuni cu e instancianan concerni, cu ta cay bou di Ministerio di Husticia pa wak kico ta e protocolnan necesario, mehora of bin cu protocolnan nobo. Tin aspecto di Volksgezondheid, aspecto hudicial, aspecto di Voogdijraad unda cu mester bin hunto como gabinete. Durante briefing di instancianan cu tin casonan andando, caminda a drenta pa a pone un persona bou curatela obligatorio, Ta diferente casonan, cu casonan psikiatrico cu hopi biaha ta desemboca den casonan lamentabel, violento cu no ta haya atencion debido ya cu Aruba no tin un centro ekipa, pa pone un hende Ter Beschikking Stelling. Un persona cu ta forma peliger pa su mes y/o pa comunidad y esey ta loke falta ta na Aruba. Tin mas casonan di problemanan psikiatrico ta bin dilanti, segun Sr. mr. Andin Bikker, minister di Husticia.